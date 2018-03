“El Chapo” Guzmán fue extraditado a EUA

Lee también

El mayor narcotraficante mexicano, Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien logró escapar en dos ocasiones de penales de alta seguridad, fue extraditado ayer a Estados Unidos. Guzmán, considerado el líder del cartel de Sinaloa, fue entregado a las autoridades estadounidenses el último día del gobierno del presidente Barack Obama, en vísperas de que sea sustituido por Donald Trump.El Departamento de Justicia estadounidense agradeció al Gobierno mexicano su “cooperación y asistencia” para garantizar la sorpresiva extradición de Guzmán.La cancillería mexicana informó en un comunicado que un tribunal rechazó un amparo contra la extradición, por lo que las autoridades decidieron enviarlo al país vecino, donde es buscado para ser procesado por narcotráfico.Dos funcionarios estadounidenses confirmaron a The Associated Press que Guzmán iba en camino a Estados Unidos. Uno de ellos dijo que la Agencia Antidrogas (DEA) recibió en custodia al capo en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, y un avión partió a las 5:30 (hora local) hacia Nueva York.Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el tema públicamente.Su escape en 2015 fue sumamente embarazoso para el gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y oficiales del país parecían ansiosos de entregarlo a Estados Unidos después de eso.Los abogados de Guzmán habían peleado para evitar su extradición desde entonces. Fue recapturado en enero de 2016, casi seis meses después de su segundo escape a través de un túnel.Guzmán, quien permanecía detenido en una prisión cercana a la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, enfrenta múltiples cargos en seis distintas jurisdicciones en Estados Unidos, incluidas Nueva York, San Diego, Chicago y Miami.Una acusación en el Distrito Este de Nueva York, donde se espera que Guzmán sea juzgado, lo señala de estar a cargo de un cartel de las drogas con miles de integrantes y que obtiene ganancias por miles de millones de dólares. Dice que el capo y otros miembros del cartel de Sinaloa han utilizado sicarios para asesinar, secuestrar y torturar.La extradición del capo mexicano un día antes de que Obama entregue la Casa Blanca a Trump es un reconocimiento al primero por su cooperación y una advertencia al segundo de que la relación bilateral no se basa solo en economía y migración.“El hecho de que esto ocurra en las últimas horas del gobierno de Obama es una señal de un reconocimiento y cortesía a un gobierno que concluye, pero también es una llamada de atención al que inicia”, afirmó un analista.