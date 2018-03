El FBI busca al “topo” que filtró documentos CIA

Lee también

La policía federal estadounidense, el FBI, está buscando a la persona que filtró numerosos documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al portal WikiLeaks, después de llegar a la conclusión de que no se trató de un ataque de un país hostil, informó ayer el diario The New York Times.El FBI interrogará a todo aquel que haya tenido acceso a la información, es decir a varios cientos de personas.También es posible que los papeles procedan del servidor de un prestador de servicios externo.WikiLeaks reveló el martes más de 8,000 documentos sobre las herramientas de espionaje cibernético de la CIA, de los que se deriva que la agencia cuenta con un equipo de programadores que busca sistemáticamente agujeros de seguridad y puntos débiles en smartphones, computadoras e incluso televisores e instalaciones telefónicas, para poder espiar de manera específica a sospechosos.El Gobierno estadounidense no confirma ni desmiente la autenticidad de estos papeles, pero los expertos creen que tienen bastante credibilidad.El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el miércoles: “Este es el tipo de revelaciones que socavan nuestro país, nuestra seguridad y nuestro bienestar”.Como consecuencia de las revelaciones, la CIA se vio obligada a interrumpir determinados proyectos, mientras hace balance de los daños y las opciones para reducirlos, según el periódico.Las revelaciones le “dan a nuestros adversarios herramientas e informaciones para causarnos daño”, dijo un portavoz de la CIA para el reporte de The New York Times.La agencia no tiene permiso para espiar a ciudadanos dentro de los Estados Unidos, aclaró, y añadió que no lo hace.La Casa Blanca aseguró que el presidente cree que los sistemas tecnológicos de la CIA están “obsoletos y deben ser actualizados”.