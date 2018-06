El Mundial le gana el partido a las elecciones presidenciales en Colombia

Los canales de televisión del país no solo no retransmitieron, como es habitual el momento en que votaron los candidatos, sino que además, en un día en que se decide el futuro político del país, no emitieron sus noticieros del mediodía al estar su programación supeditada a los partidos Alemania-México y Brasil-Suiza.