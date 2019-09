El Salvador podría recibir a un embajador de Juan Guaidó

Nayib Bukele, el presidente de la República, habló con Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, hace un par de semanas. "Nosotros creemos que el único camino para el pueblo venezolano es lo que él ha llamado, que son elecciones libres y democráticas", contestó Bukele a una periodista venezolana.

Aunque no lo ha hablado, El Salvador estaría a favor de recibir un embajador de Guaidó. "Es posible que sí", se limitó a decir el presidente.

Bukele reafirmó que El Salvador no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Para Bukele, no es un gobernante "legítimo". "Se puede sentar en Miraflores (la sede del Palacio de Gobierno), pero no es legítimo", sostiene.

Sostiene que el gobierno de El Salvador va a apoyar los esfuerzos del gobierno venezolano para poder elegir a un gobierno democráticamente, sin la supervisión del régimen de Maduro.

De hecho, delegados del gobierno salvadoreño ya votaron a favor de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mientras, el presidente Bukele reconoció que a más de tres meses en el cargo no ha decidido quién será el nuevo embajador de El Salvador ante el gobierno de Estados Unidos.

"Yo prefiero que la persona que sea embajador aquí en Estados Unidos sea una persona capaz, que tenga excelentes relaciones con Estados Unidos, que pueda luchar por los intereses de El Salvador como país y de los salvadoreños que están acá. Esa persona no es fácil de encontrar", sostiene el gobernante.

Dijo que "se tomará unos días" hasta encontrar una persona idónea.