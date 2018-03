El baile inaugural de los Trump, ¿sin química?

Lee también

Empezó la era Trump y, como es tradición en Estados Unidos, la pareja presidencial dedica los primeros minutos de la gala inaugural a un baile entre ellos. En su primer baile como presidente y primera dama, Donald y Melania Trump bailaron al compás de la canción "A mi manera", de Frank Sinatra.En redes sociales, todos los comentarios al respecto apuntan a una Melania que se ve forzada y a una pareja sin ni una gota de química. Los usuarios hacen la comparación con el baile de Michelle y Barack Obama y a él lo catalogan como todo un caballero.La encargada de interpretar la canción fue la música de jazz Erin Boheme. La artista dijo al medio norteamericano Inside Edition que "era un gran honor". "Esto no es sobre política para mí. Hubiera aceptado con mucho gusto aún si hubiera sido para un presidente demócrata o independiente asumiendo el cargo", comentó la música.Por su parte, la hija de Sinatra, Nancy Sinatra, no se tomó muy bien la decisión del nuevo presidente. En un tuit que luego borró, la heredera del famoso músico escribió: "Just remember the first line of the song" ("Sólo recuerda la primera línea de la canción"), según CNN. La primera línea de la canción dice: And now, the end is near (Y ahora, el final se acerca).El comentario de Nancy Sinatra no pareció importarle mucho a la nueva pareja presidencial, que se movió lentamente intentando seguir el ritmo del clásico.