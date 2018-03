El cambio ocurre solo cuando la gente se involucra y compromete: Barack Obama

Obama: "Si están cansados de pelear con extraños en internet, intenten hablar con uno en la vida real" https://t.co/s7wKUDy4sh #AdiósObama pic.twitter.com/bC5kcI4qY8 — CNN en Español (@CNNEE) 11 de enero de 2017

Directo | Barack Obama se funde en un abrazo con su familia al despedirse de los estadounidenses https://t.co/Q4pKhLAer4 pic.twitter.com/RfwgbOD6k7 — EL PAÍS (@el_pais) 11 de enero de 2017

Lee también

Llegó a Chicago, donde creció y donde comenzó a escribir su histórica página como el presidente 44 de los Estados Unidos y, ahí, centro de convenciones McCormick Place de Chicago, con capacidad para unas 20.000 personas, fue recibido con una gran ovación e interrumpido al comienzo de su discurso con gritos de "Four more years" (“Cuatro años más”), a lo que él respondió: “No puedo hacerlo”. De esta forma, Barack Obama dio su último discurso como presidente de los Estados Unidos, en el que agradeció el apoyo de la ciudadanía y los invitó a ser parte de la transición de poder y verla como un “brazo de la democracia” en EUA.“Es mi turno de decir gracias”, continuó Obama tras la ovación que le recibió. “Quiero agradecer a Chicago, la ciudad donde crecí, donde me desarrollé, donde descubrí que los cambios suceden sólo cuando la gente común se involucra de lleno y se compromete con su país”, agregó. Tras estas palabras, Obama dejó en claro que, tras ocho años en el poder, los logros de su gobierno son una clara muestra que “Estados Unidos puede conciliar a todas las razas, que las diferencias no se trata de mi origen o nacionalidad. Los inmigrantes son una muestra del sentido humano que podemos llegar a tener”.“Estados Unidos es un mejor lugar que cuando yo empecé. Debemos trabajar más, debemos comenzar por la primicia que cada uno de nuestros ciudadanos ama este país tal y como nosotros lo amamos, que los hijos de quienes emigraron acá tienen tanto valor como nuestros hijos. No es fácil de hacer, pero debemos salir de nuestras burbujas y entender que el mundo está cambiando y debemos cambiar con él”, comentó Obama, quien enfatizó notablemente la necesidad de romper el discurso racista y de odio de clases que ha imperado en Estados Unidos en los últimos meses.Obama fue recibido por la multitud que gritaba: "Cuatro años más". (Foto: Agencias)Obama declaró que la “política es una batalla de ideas”, dando como resultado en una democracia que sirva para “reconocer nueva información y reconocer que tu contendiente puede tener un punto válido”. Con estas palabras, el todavía presidente de EUA ratificó que apoyará una transición sana y sin complicaciones entre su mandato y el del republicano Donald Trump, aunque sí enfatizó en que no apoyará medidas que perjudiquen a las minorías en detrimento de las mayorías. “Apoyar algo así sería deshonesto”, afirmó.Al respecto de sus logros, Obama destacó durante su discurso el asesinato de Osama Bin Laden y las políticas de “abrazo democrático” a grupos como los seguidores del islam en Estados Unidos y las relaciones con el gobierno cubano. “Desde el comienzo, reiteramos nuestro compromiso por una democracia mundial, por abrazar otras políticas y enseñarle al mundo que podemos convivir sin necesidad de agredirnos”, remarcó.Sobre la guerra al terrorismo, Obama destacó el combate a ISIS, sin embargo, dejó en claro que el terrorismo “no debe ser una guerra de odio” únicamente. “Defender a Estados Unidos es también sembrar tolerancia. La lucha extremista que solo siembra odio no cumple con la meta de la libertad. Si nuestra idea de libertad se encoge a probabilidad de guerra, nuestras propias libertades se verán amenazadas. Debemos ser vigilantes, no temerosos. ISIS va a tratar de matar a gente inocente”, dijo.Obama derramó algunas lágrimas durante su discuros. (Foto: Agencias)Tras recordar sus logros presidenciales, Obama dio paso a un momento más emotivo en su discurso, en el que arrancó expresándole a Michelle Obama, su esposa, su “agradecimiento porque, a pesar de haber asumido un rol sin quererlo, lo afrontaste con elegancia, carisma y total disposición para el pueblo”. De igual forma, Obama se dirigió a sus hijas a quienes felicitó por “haberse convertido en un ejemplo para toda la juventud”.También, Obama tuvo palabras para Joe Biden, vicepresidente durante este último mandato, a quien catalogó como “un hermano, el compañero ideal que siempre quise y quien demostró que vale la pena trabajar con alguien en quien puedes confiar. Ahora, eres una parte importante de nuestra familia”, declaró.Finalmente, Obama invitó a la juventud de Estados Unidos a “no dejarse vencer por el miedo”. “Si están cansados de pelear con extraños en internet, intenten hablar con uno en la vida real. El contacto humano es la única vía hacia una mejor sociedad. Recuerden que se tienen unos a otros, que no ganarán nada estando divididos y que en nuestras diferencias están los lazos que nos unirán para un futuro mejor”, expresó sobre el final de su discurso.