El cerebro detrás de la “mega operación” de Trump y ICE para deportar millones de indocumentados

El presidente Donald Trump twitteó el lunes por la noche que su gobierno planea una mega operación de ICE a nivel nacional para deportar a millones de indocumentados iniciando la próxima semana.

"La próxima semana, ICE comenzará el proceso de eliminar a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos", escribió Trump . "Se eliminarán tan pronto como entren".

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people??.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019