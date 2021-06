El derrumbe de un edificio en Miami deja al menos 4 muertos y 159 desaparecidos

Los equipos de rescate continúan este viernes la desesperada búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio parcialmente derrumbado en Miami.

El saldo de fallecidos aumentó a cuatro, según un nuevo balance dado este viernes por Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.

Además hay 159 desaparecidos y decenas de heridos tras el derrumbe parcial este jueves de un edificio de 12 plantas en Surfside, en el condado de Miami-Dade, Florida.

Las autoridades subrayaron que el hecho de que una persona esté desaparecida no quiere decir que estuviera en el edificio, sino que no ha sido posible contactar con ella.

Equipos de rescate con perros especializados en la búsqueda de personas y cámaras sónar trabajan en una enorme y compleja operación para localizar sobrevivientes entre las ruinas.

"Cuantinuamos esperando encontrar vida debajo de los escombros", dijo Erika Benítez, vocera de los bomberos de Miami-Dade.

"Aún tenemos esperanza de encontrar gente con vida", agregó la alcaldesa Lavine.

La lluvia y las tormentas dificultaron las labores de búsqueda nocturna pese a la ayuda de potentes focos que iluminaban la zona del derrumbe.

Se trata de un proceso lento, metódico y cuidadoso por el peligro a nuevos desmoronamientos.

"Cada vez que empezamos a romper partes de la estructura, nos caen escombros", dijo Ray Jadallah, del equipo de bomberos de Miami-Dade.

Los equipos están tratando de llegar a las personas atrapadas en los escombros perforando los escombros desde un aparcamiento situado bajo el edificio.

Se han escuchado ruidos, pero no voces.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q