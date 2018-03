El día que Trump anunció el muro: diez horas en la Casa Blanca

Lee también

A primera hora de la mañana del miércoles, dos de los ministros más importantes de Enrique Peña Nieto entraron en la Casa Blanca.Los periodistas que los esperaban en Washington no se enteraron porque un portavoz les anunciara su llegada ni porque los ministros se pararan a charlar con ellos como ocurre en ocasiones.La prensa supo que el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, y el de Economía, Ildefonso Guajardo, se encontraban en el edificio de la Avenida Pensilvania porque alguien en el interior que conocía a alguien en el exterior avisó de que los había visto.Esa fue la tónica con la que este miércoles cálido y soleado transcurrieron las primeras conversaciones entre la administración de Enrique Peña Nieto y la de Donald Trump.Al final del día, lo que se supo de todo aquello fue poco más que una intuición: la de que Videgaray y Guajardo habían tenido una jornada maratoniana porque habían estado diez horas dentro de la Casa Blanca. La duración de las reuniones fue el único dato que se dio oficialmente.Puede que en ese tiempo ocurriera mucho de relevancia para México en el interior de las paredes de la Casa Blanca. Pero de momento, como todo fue secretismo y hermetismo, no se sabe. Lo que sí que se conoce bien es lo que ocurrió fuera.El presidente Donald Trump concedió una entrevista a ABC News en la que aseguró que la construcción del muro en la frontera con México comenzará en meses y que el vecino del sur, diga lo que diga Peña Nieto, pagará por él."Obtendremos el reembolso de alguna forma por parte de México", aseguró el mandatario. Después, también fuera de las paredes de la Casa Blanca, en el Departamento de Seguridad Nacional, firmó la orden ejecutiva que da el pistoletazo de salida para la construcción de la barrera.La política de buena vecindad que han mantenido México y Estados Unidos durante décadas saltó por los aires con Videgaray y Guajardo en el complejo residencial y gubernamental en el que el viernes 20 de enero se instaló Donald Trump.Entonces emergió la pregunta: ¿viajará Peña Nieto el próximo martes a Washington como estaba planeado para reunirse con Trump? La presión en México se disparó para que cancele el viaje."Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", manifestó el mandatario en un mensaje a su país.Si va o no va a Washington, lo decidirá "con base en el reporte final" de sus dos ministros y previa consulta a senadores y gobernadores.La reunión entre la delegación ministerial mexicana y otra de altos cargos de la nueva Casa Blanca había sido anunciada por el Gobierno mexicano hace días con un comunicado en el que incluso incluyó los nombres de las contrapartes estadounidenses, entre ellos el jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, y el yerno del presidente, Jared Kushner, asesor senior.Kushner fue el interlocutor de Videgaray -entonces titular de Hacienda- cuando se fraguó en agosto la visita de Trump a Los Pinos, que hundió aún más la popularidad del mandatario mexicano. El mes siguiente, Peña Nieto aceptaba en público la renuncia de su hombre de mayor confianza. Pero este estuvo poco tiempo fuera del gabinete. La victoria electoral de Trump lo devolvió al Gobierno, ahora con la cartera de Exteriores.Horas antes de salir de México el marte por la tarde, Videgaray aseguraba que había "clarísimas líneas rojas" en las negociaciones con la administración estadounidense. En entrevista con Televisa citaba la más importante: "Lo que ellos hagan o dejen de hacer de su lado de la frontera es muy su problema. Obviamente nunca con dinero presupuestal de los mexicanos".Lo que este miércoles dijo a sus interlocutores no se conoce.