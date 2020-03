El drama de una pareja de salvadoreños con sospecha de COVID-19 atrapados en Francia

Los salvadoreños Katherine y su novio viven bajo el mismo techo con una persona que ha dado positivo en la prueba del coronavirus y quien falló en comunicarles oportunamente que se sentía enfermo.

Esta semana, los connacionales han desarrollado todos los síntomas de la enfermedad y, aunque les es imposible someterse a una prueba, tienen toda la certeza de que contrajeron el virus que le ha costado la vida a casi 2 mil personas en Francia y ha contagiado a otras 33 mil.

Los compatriotas se quedaron atrapados en Francia cuando la pandemia del coronavirus comenzó a tomar fuerza en Europa y se decretaron medidas de restricción. Además, con el Aeropuerto Internacional de El Salvador cerrado, les fue imposible abordar su vuelo que estaba programado para mediados de marzo. En ese entonces solicitaron ayuda a la cancillería, pero se les ofreció la opción de un vuelo a Perú y otro a Nicaragua, que tendrían que hacer con sus propios recursos, por la falta de dinero, declinaron.

Katherine comenzó a mostrar el abanico de síntomas de coronavirus esta semana: tos, dolor de cuerpo, fiebre, cansancio, pérdida de aliento. Para ayer, viernes, ya había perdido el gusto y el olfato. Su novio también ha empeorado. Ambos tienen tos persistente y secreción nasal.

A pesar de que son jóvenes y no tienen enfermedades crónicas, tienen una preocupación que en su escenario se siente muy real: morir lejos de su país y de su familia. No pueden ir al doctor porque en Francia no hay tratamientos para extranjeros y no tienen dinero para buscar otras opciones. Apenas alcanzaron a cubrir la renta por una semana más.

Han buscado ayuda en la representación diplomática de El Salvador, pero la asistencia se limita a llamadas para monitorear su estado de salud. Mientras sus ánimos y salud empeoran, reportan todo al consulado salvadoreño, pero no pueden hacer nada más que esperar y cuidarse el uno al otro. Han logrado tomar paracetamol y antialérgicos, que les recetó un médico por videollamada desde El Salvador. No están seguros de tener todo lo que necesitarán y desean más apoyo de las autoridades salvadoreñas en el campo.

"Creo que llegó tan lejos la negligencia que ya presento todos los síntomas del coronavirus", contó Katherine.