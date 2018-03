El épico instante en que este académico es interrumpido por sus hijos durante entrevista en vivo con BBC

Our favourite live TV moment of the week by far pic.twitter.com/GXSCUl5hYI — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) March 10, 2017

El hilarante momento en que el profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencias Políticas y Diplomacia de la Universidad de Pusan (Corea del Sur), Robert Kelly, es interrumpido por sus hijos, en plena entrevista televisiva en vivo, se ha vuelto viral en las redes sociales.El académico, que estaba siendo entrevistado por la BBC, es experto en temas de Corea del Sur y estaba siendo consultado por el medio sobre la destitución de la presidenta de Corea del Sur, cuando sus hijos, uno a uno, aparecieron en pantalla, recreando uno de los momentos más épicos y graciosos de la televisión.El video de la pequeña niña haciendo muecas y bailes frente a la pantalla de Skype de su padre se ha vuelto viral en las redes sociales, pero hay algo que lo hizo todavía más gracioso: una mujer entra y hace (inútiles) intentos desesperados por no ser notada y sacar a los niños.Luego de algunos objetos que caen al suelo, haloneos y gateos, en la habitación queda nuevamente solo el profesor Kelly, quien hasta ese momento no hace más que disculparse apenado por la interrupción.El momento es por demás gracioso y Kelly, notablemente, solo intenta mantener la compostura y la seriedad, pero no ha faltado quien condene la actitud fría del entrevistado. También están los más comprensivos que dicen que se trata de una persona seria trabajando y que no puede juzgarse su paternidad por 40 segundos vergonzosos en la tele. Finalmente, no faltan los que solo se han limitado a reír y disfrutar del "momentazo"Aquí te compartimos el video: