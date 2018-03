El fin de una era: Noruega, primer país del mundo en apagar su señal de FM

Ahorro

La industria, nerviosa

Bajo la mirada vigilante de otras naciones, Noruega se ha convertido este 11 de enero de 2017, en el primer país del mundo en apagar su señal de Frecuencia Modulada (FM).Según el gobierno, Noruega tiene 22 estaciones nacionales de radio digital, y aún hay espacio en su plataforma digital para otras 20.Sin embargo, sólo quedan cinco canales nacionales que emiten por FM en este país de cinco millones de habitantes.NRK, el servicio público de radiodifusión de Noruega, apagará su señal de FM antes que sus competidores comerciales.El proceso no será repentino: la señal se irá apagando región por región a partir de ahora.El ministerio de Cultura de Noruega estima que la digitalización de sus emisiones nacionales de radio resultará en un ahorro anual de unos US$25 millones."El costo de transmitir canales de radio nacional a través de la red de FM es ocho veces mayor que por la red de Retransmisión Digital de Audio (DAB por sus siglas en inglés)", dijo el ministerio en un comunicado.En parte esto se debe a que los retransmisores DAB consumen menos energía.Según la ministra de Cultura de Noruega, Thorhild Widvey, hay otras ventajas en la digitalización."Los oyentes tendrán acceso a un contenido de radio más diverso y pluralista, y disfrutarán de una mayor calidad del audio y de nuevas funcionalidades", dijo recientemente.Según la ministra la digitalización también mejorará el sistema de preparación ante emergencias, ya que la radio digital es menos vulnerable en condiciones extremas.Varios otros países en Europa y en el sur de Asia están considerando también un cambio hacia la retransmisión digital.Según le dijo a la BBC el analista británico James Cridland, el momento del apagón de FM en Noruega será un "momento de nerviosismo" para la industria global de la radio."Espero que los noruegos hayan hecho lo suficiente para retener a las audiencias radiofónicas y para asegurarse de que quienes no han hecho todavía el cambio digital vayan y lo hagan"."Mientras que con la televisión es importante que vayas y te compres un aparato nuevo, quienes escuchan radio puede que decidan en su lugar escuchar su colección de CDs o Spotify"."Si el cambio daña a las audiencias radiofónicas puede ser que en otros países, y aquí en Reino Unido, estemos menos dispuestos a apagar las reñales de FM y AM", advirtió.Entretanto, en la vecina Suecia, la auditora nacional Margareta Aberg le aconsejó al ministerio de Cultura que retenga su red de FM, según informa la página web Digital Radio Insider.Se espera que el gobierno sueco pronto tome una decisión al respecto.