El frío hoy podría superar récord histórico del año 1873 en Nueva York

Ante la expectativa del clima hoy en Nueva York, entre pronósticos de lluvia, frío, viento y hasta posible nieve, los expertos anuncian un posible nuevo récord histórico no visto en casi 150 años.

"Ésta no es la norma de ninguna manera" para noviembre, dijo ayer Tom Kines, meteorólogo principal de Accuweather.

En la ciudad de Nueva York, se espera que el frío extremo llegue esta noche.

Pero más temprano hoy, las temperaturas estarán cerca de los 50F (10C) y la ciudad puede esperar algo de lluvia. Luego el termómetro caerá a mediados de los 30F (-1C) a medida que avance el día, dijo Kines a New York Post.

"Es uno de esos días en los que te vistes para las horas de la tarde, no para las horas de la mañana", comentó. "No está descartado que antes de que termine la precipitación, caiga un poco de nieve. No se acumulará, pero será una señal de que esta próxima masa de aire que entra significa algo serio".

Esta noche las temperaturas en la ciudad podrían caer a los 20F (-6C), lo que podría romper un mínimo récord de 22F establecido este día hace 146 años, en 1873.

"Agregas el viento y se sentirá por debajo de 20F", alertó Kines.

Los neoyorquinos también deberán abrigarse el miércoles, cuando se espera que la temperatura alcance un máximo de 34F (1C), dijo.

La temperatura alta más baja jamás registrada ese día fue de 33F (0.5C), establecida en 1911, hace 108 años.

"Esa es otra indicación de cuán fría es esta masa de aire", dijo Kines. "Podría terminar siendo el 13 de noviembre más frío que hayamos tenido".



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.