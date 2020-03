El gobierno de Italia extiende las medidas de aislamiento por el coronavirus a todo su territorio

Desde este martes Italia entera está sujeta a medidas de aislamiento para tratar de ralentizar la propagación del coronavirus.

Las disposiciones, que incluyen restricciones de viaje y la prohibición de reuniones públicas, fueron anunciadas el lunes por el gobierno de Guiseppe Conte, después de que este decidiera ampliar a todo el territorio peninsular las medidas que ya había anunciado para un cuarto de su población en el norte del país.

"Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud", dijo el primer ministro.

"No hay más tiempo", destacó, luego de que el número de muertes por causa del covid-19 subiera a 463 el lunes.

Italia es el país con más muertes confirmadas después de China, país donde se originó la epidemia.

Y el conteo de víctimas del fin de semana reveló un fuerte aumento de las muertes, las que se incrementaron en un del 57% entre sábado a domingo, con 133 fallecimientos en un solo día.

Durante el fin de semana también se presentaron motines en diferentes cárceles por los controles al régimen de visitas impuesto por el gobierno por el coronavirus.

Y el número de infecciones confirmadas aumentó en un 24% entre domingo y lunes.

En China, donde se originó la epidemia el pasado mes de diciembre, han registrado más de 3.100 muertes para un total de 80.000 casos confirmados.

Pero hasta este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había registrado 109.578 casos confirmados en el mundo, de los cuales cerca de 4.000 correspondían a las últimas 24 horas.

En el caso italiano, la mayoría de los casos se registran en lazona norte del país. Pero la presencia del coronavirus se ha confirmado en 20 regiones.

Y, según Conte, con la extensión de las medidas "no habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no".

"Italia estará protegida en su conjunto", prometió.

El primer ministro describió las medidas como un "me quedo en casa", con los italianos teniendo prohibido las reuniones públicas, incluyendo bodas, bautizos y funerales.

"No más vida nocturna; ya no podemos permitir eso, ya que son ocasiones de contagio", dijo.

Y aunque los bares y restaurantes pueden abrir de las 06:00 a las 18:00 deben garantizar una distancia de al menos un metro entre clientes.

Por lo demás, todos los eventos deportivos, incluidos los partidos de fútbol, están suspendidos en todo el país y las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el 3 de abril.

Y solo aquellos con una razón laboral o familiar válida, que no puedan posponerse, podrán viajar.

Así las cosas, todos aquellos que tomen aviones o lleguen al país por vía aérea deberán justificarse y los cruceros tienen prohibido atracar en varios puertos.

También hay controles en las estaciones de tren, donde se verifican las temperaturas de los pasajeros.

Y el corresponsal de la BBC en Italia, Mark Lowen, tuvo que solicitar un permiso especial para viajar desde el norte del país a su casa en Roma.

Filling out one of these this morning to drive from the north of #Italy back to Rome - special permission to travel granted to those returning home or for urgent medical or professional need. Put this in the “never expected to do this in Italy” pile. pic.twitter.com/HTR6gYmYl1