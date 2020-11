El huracán Eta impacta sobre Nicaragua con "vientos catastróficos" y obliga a evacuar a miles de personas

INTI OCON/AFP/Getty Images Una mujer en Puerto Cabezas, Nicaragua, espera en un refugio el paso del huracán Eta, de categoría 4.

Con vientos sostenidos de hasta 240 km/h, el huracán Eta impactó este martes en el noreste de Nicaragua y amenaza con llegar a Honduras y otros países de Centroamérica y el Caribe.

Eta tardó solo 24 horas en pasar de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán de categoría 4 el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó de fuertes marejadas y vientos, inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra que entrañan peligros mortales.

Sin embargo, el organismo informó en la tarde del martes que Eta se había debilitado a categoría 2, con vientos máximos de 175 km/h.

Además de la alerta de huracán, el NHC también emitió un aviso por tormenta tropical para la costa noreste de Honduras.

Las autoridades de Nicaragua informaron de daños materiales como desprendimiento de techos y caída de postes, árboles y tendido de energía eléctrica, pero no reportaron víctimas.

#Nicaragua #HuracanEta #hurricaneEta Se ubica a 44km al suroeste de Bilwi, o a 44 km a noreste de Prinzapolka el borde del centro del Huracán se va moviendo a lo largo de la línea costera en dirección sur, esperando entre totalmente a tierra en un punto cercano a Prinzapolka. pic.twitter.com/GdaC5sVbQj ? CD-SINAPRED Oficial (@cdsinapred) November 3, 2020

Tampoco en Honduras se informó de daños personales. Las ciudades norteñas de Tela y La Ceiba sufrieron inundaciones y algunas comunidades quedaron incomunicadas después de que varios puentes colapsaran por las corrientes de los ríos en el departamento de Copán.

Imágenes de la situación en la Ciudad de Tela, desde nuestro Centro de Operaciones del Atlántico, observamos y coordinamos atenciones con @HondurasCopeco @BomberosHn @PoliciaHonduras pic.twitter.com/g93YZ6VkRh ? 911Honduras (@911Honduras) November 3, 2020

Según Unicef, Eta podría afectar a 1.227.000 personas, incluidos casi 500.000 niños y adolescentes

Miles de evacuados

Antes de que el ojo del huracán alcanzara la costa en la tarde del martes, el gobierno nicaragüense aseguró que 20.000 ciudadanos de la región caribeña abandonaron sus hogares y se encuentran refugiados en iglesias, escuelas y casas más seguras de familiares.

Las regiones indígenas del norte del país, la zona de mayor riesgo ante Eta, son algunas de las más pobres de Nicaragua y muchas personas viven en casas de madera o construcciones precarias.

Google Posición y trayectoria del huracán Eta prevista por el NHC, actualizado a las 16:33 CST (GMT-6) del 3 de noviembre.

Al menos 12.000 hogares se quedaron sin energía eléctrica, según reportó la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica de Nicaragua.

El Salvador declaró alerta roja a nivel nacional por la emergencia, mientras que la vecina Honduras lo hizo en cinco de los departamentos del país. En ambos países también se realizaron evacuaciones de habitantes de las zonas en mayor riesgo.

Getty Images Miles de familias fueron evacuadas a refugios en Nicaragua a la espera de que pase el huracán.

"Hemos pasado en vela y zozobra toda la noche, no ha dejado de llover y nos dicen que esto apenas empieza, que el huracán apenas está entrando", dijo este martes a Reuters Carmen Enríquez, habitante de Puerto Cabezas, en la costa del Caribe de Nicaragua.

"Tenemos mucho miedo, hay postes caídos, inundaciones, techos arrancados, el zinc de mi casa se cayó una parte", agregó la mujer de 57 años.

#HuracánEta | Captan el preciso momento en que una pared colapsa producto de los fuertes vientos y lluvias provocados por el huracán Eta en Bilwi, Puerto Cabezas. Más detalles: https://t.co/Q9zYkDJajI (Video: cortesía) pic.twitter.com/M20iXxluWn ? LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 3, 2020

Según reportó la agencia Efe, no todos los centros de albergues en el país cuentan con recursos suficientes para atender a las personas afectadas.

"No tenemos comida, no tenemos agua, no tememos (otra) ropa. No tenemos nada", dijo Florencia Salvador Francis,una mujer indígena que vive a orillas del río Wawa y se encuentra en un refugio en un colegio.

INTI OCON/Getty Images El huracán puede causar fuertes marejadas y vientos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Hasta el viernes

El NHC pronostica que las fuertes lluvias causadas por Eta puedan sentirse hasta el viernes con riesgo de provocar inundaciones y crecidas de ríos "catastróficas y potencialmente mortales".

Además de Nicaragua y Honduras, el organismo alerta también de posibles riesgos en áreas de El Salvador, Guatemala, Belice, Jamaica, el sureste de México, el sur de Haití y las islas Caimán. También planteó la posibilidad de que, tras salir de nuevo al Caribe, Eta afecte a Cuba y el sur de Florida (EE.UU.).

La marejada ciclónica es considerada como el mayor peligro, pues se estima que el nivel del mar puede elevarse hasta 5,4 metros en el área bajo alerta de huracán y hasta 3 metros en la zona de Honduras más próxima.

EPA Este lunes ya algunas comunidades en Honduras se habían visto afectadas por el huracán Eta.

Se prevé que el huracán se mueva hacia el interior por el norte de Nicaragua hasta el miércoles y que impacte con más fuerza sobre Honduras el jueves.

Una vez que atraviese el cordón montañoso de ambos países, se estima que comenzaría a perder fuerza rápidamente, dijo el CNH.

