El mensaje de Michelle Obama para el “Mothers Day”, junto a sus dos hermosas hijas

La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, compartió a través de Instagram un sentido mensaje en conmemoración al Día de la Madre que en Estados Unidos se celebra el segundo domingo del mes de mayo.

Junto a sus hijas Malia y Sasha Obama posó con una encantadora sonrisa y escribió: "Con #MothersDay a solo un par de días de distancia, me encuentro pensando mucho en la forma en que mi madre me crió. Y a pesar de que nuestra familia estaba metida en un pequeño apartamento, uno de los mejores regalos que me dio fue la libertad de explorar y desarrollar mi propia persona".

La famosa escritora cuenta que aunque en su familia no tenían mucho dinero, tanto su mamá como su papá juntaron el dinero suficiente para enviarla a un viaje de estudios secundarios a París, que en su caso personal le abrió el mundo de muchas maneras.

"Y ahora que estoy criando a mis propios hijos, quería pasar esa lección a mis propias niñas. He sido tan afortunado de poder viajar con Sasha y Malia por todo el país y por todo el mundo, experiencias que mi madre nunca hubiera soñado cuando yo tenía su edad. Pero aunque los ajustes pueden ser diferentes, el mensaje es el mismo, y espero que las madres de todas partes pasen a sus hijas: al buscar nuevas perspectivas y llegar fuera de nuestras zonas de confort, podemos descubrir más sobre nosotros mismos", concluyó la esposa de Barack Obama.

