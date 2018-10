El “monstruo de varias caras” por el que migrantes huyen de Honduras (y de otros países de Centroamérica) para llegar a EUA

"Me arriesgo porque en este país no se hace nada, no hay trabajo y si uno lo halla es poco el sueldo, solo para los gastos", decía Joselin Castellanos para justificar el haber salido de Honduras junto a sus tres pequeños hijos rumbo a Guatemala.

Su objetivo era unirse a la caravana migrante que en este momento ha acumulado a miles de personas en la frontera con México, mientras otros ya avanzan dentro del territorio mexicano.

Castellanos expresa en sus palabras cómo le ha afectado una crisis que parece ser un monstruo de varias caras: inseguridad, desempleo, pobreza extrema y crisis política. Una compleja situación vivida no solo en Honduras, sino también en naciones vecinas y similares como Guatemala y El Salvador.

Juntos, este trío de países forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, una región en el que la vida enfrenta grandes retos, y también una de las más peligrosas del mundo, por sus altas escalas de violencia. Esto explica que la caravana iniciada en Honduras sea ahora acompañada de ciudadanos salvadoreños y guatemaltecos.

Inseguridad

Aparte de la precariedad económica, Honduras sigue siendo uno de los países con mayor índice de criminalidad. El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández asegura haber invertido miles de millones de dólares para combatir la delincuencia, pero los asesinatos no cesan.

El crimen organizado, los narcotraficantes y las pandillas (las llamadas maras) generan la mayor cantidad de muertes en ese país.

El más reciente informe de la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que todos los años hace una lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, sitúa en el puesto 26 a San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, y en el 35 a la capital, Tegucigalpa.

Sin embargo, las cifras oficiales hablan de una mejoría. Según publicó el periódico hondureño El Heraldo, hasta mediados de octubre en ese país se habían registrado 299 homicidios menos en comparación al mismo período de 2017. De enero al 19 de octubre, la cifra oficial de homicidios en ese país era de 2,842.

Un forense pasa junto a dos cuerpos tendidos en la entrada de un bar en Comayaguela, Honduras. Imagen del viernes 19 de octubre de 2018. Foto AP.

Desempleo

Otro de los grandes problemas en Honduras es la falta de trabajo. Según un estudio hecho a finales de 2017 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo abierto en Honduras es del 6.7 %.

Carlos Madero, ministro de Trabajo en Honduras, reconoce que el desempleo es uno de los motivos para migrar. Pero matiza que no es una situación exclusiva de su país y que esta caminata migrante está siendo instrumentalizada con fines políticos. Ese mismo argumento fue expuesto el sábado por el presidente hondureño y el de Guatemala, Jimmy Morales, luego de una reunión bilateral.

Hondureños rompen billetes frente a un retén policial en la frontera con Guatemala. Autoridades quieren evitar la salida de más migrantes hacia EUA. Imagen del viernes 19 de octubre de 2018. Foto EFE.

Pobreza extrema

En una encuesta llevada a cabo en diciembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística (INE), especificó que un 64.3 % de la población de Honduras está en condición de pobreza y el 40.7 % en la extrema pobreza. Además, el 20 % de la población vive con menos de un dólar al día.

En los pasados cuatro años, el Gobierno del país centroamericano aplicó nuevos impuestos y aumentó los que ya existían, además de subir la tarifa de la energía eléctrica, lo que ha disparado los precios de los productos de la canasta básica que actualmente ronda los 375 dólares.

La organización no gubernamental Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) considera que Honduras posee una "política fiscal perversa", ya que, "por la forma regresiva en que se encuentra estructurado el sistema tributario", los que menos ingresos tienen son los que más impuestos pagan.

María Mejía es una de las hondureñas que considera que ha sido obligada a migrar a Estados Unidos por su extrema pobreza. Ella vivía en Choluteca y se enteró de la salida de una caravana desde San Pedro Sula.

"Se corrió la voz, y pues, nos juntamos un grupo", comentó esta mujer, de 44 años, a quien le acompañan dos hijos, una de 21 y un varón de 13. Otros cuatro hijos los dejó con una hermana.

Trabajó muchos años en una camaronera, pero se quedó sin empleo y viuda. Tuvo que dedicarse a lavar ropa para conseguir ingresos para comer, pero la paga era una miseria. No le teme al riesgo que representa migrar ilegalmente a Estados Unidos: "Tengo que hacerlo. Mi idea es hacer una casita para mis hijos".

Pobladores de Teculután (Guatemala) regalan comida y papel higiénico a los migrantes hondureños. Imagen del miércoles 17 de octubre de 2018. Foto EFE.

Crisis política

Honduras atraviesa por una crisis política, debido a que la oposición acusa al presidente Hernández de haber hecho fraude para salir reelegido en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Esa situación generó una fuerte polarización de la sociedad del país, que vive constantes protestas de los detractores del presidente, quienes piden su renuncia.

"La falta de gobernabilidad que tiene Honduras en este momento no le permite tener inversión nacional ni extranjera y esto repercute en la falta de empleo", explica el analista en temas políticos y sociales, Miguel Cálix.

Aunque estos factores son los que a su juicio empujan a tantos hondureños a emigrar, Cálix considera que la caravana de migrantes es motivada por otras fuerzas políticas, que buscan llamar la atención de las autoridades, porque en sus palabras está claro que no llegarán a Estados Unidos.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, en conferencia tras reunión en Ciudad de Guatemala. Foto EFE.