El motivador relato de salvadoreños viviendo el COVID-19 en Argentina

La noche del 19 de marzo salvadoreños y argentinos se unieron como una sola comunidad donde no cabía nacionalidad ni diferencias culturales solamente el agradecimiento al personal de salud argentino por su labor combatiendo la pandemia del COVID-19. La hora acordada en toda la Argentina eran las 9:00 p.m. para que las personas en cuarentena salieran a sus balcones para aplaudir al unísono la labor de este gremio.

“Aquí en Argentina en estos casos de unión no hay diferencias culturales, ni etnias, ni de nacionalidad eso es algo muy bueno de acá. Cuando pasan estas situaciones de la crisis económica, cambios de Gobierno… la gente se une mucho sin ver estas diferencias y eso es algo muy lindo de ver y que siempre voy a agradecer” cuenta Andrea, minutos antes de unirse al homenaje y quien pasaba su primera noche de cuarentena obligatoria en su casa.

Andrea Castillo tiene 25 años y hace siete dejó su natal Usulután en El Salvador para estudiar en la Ciudad de La Plata, en Argentina. Como ella una comunidad de aproximadamente 1,200 salvadoreños residen en Argentina, según datos del 2019 de la Embajada de El Salvador en Argentina.

El país sudamericano se ubica en el puesto número 48 en la lista de países con más pacientes infectados de Coronavirus a escala mundial, específicamente con 820 casos y 91 personas que ya se recuperaron. El número de muertes contabilizado hasta este lunes 30 de marzo es de 22 personas. El jueves 19 de marzo por la noche, el presidente argentino Alberto Fernández decretó la cuarentena total y obligatoria para ese país, incluso los servicios a domicilio quedaron cancelados.

Supermercados. Como medidas de contención del COVID-19 se restringió el acceso a supermercados, únicamente se permiten 3 personas dentro a la vez. La medida ha causado grandes filas de personas esperando entrar por suministros. Foto de LA PRENSA/Cortesía.

El 9 de marzo decretaron cuarentena para todos los centros educativos privados y públicos, incluyendo universidades. También, se restringió las aglomeraciones en todos los transportes públicos y en los supermercados solo se restringió el acceso a solo 3 personas a la vez. Para ese momento la cuarentena domiciliar no era total y era voluntaria para quienes pudieran hacerla.

Transporte público. Los sistemas de transporte público brindaron un servicio especial en los recorridos de los subterráneos, además no se permitían pasajeros de pie.

Otros dos salvadoreños: Beatriz Mata y Renato López aseguran mantenerse en constante comunicación con toda la comunidad, y que esto ha sido importante para difundir las medidas preventivas contra el COVID-19. La mayoría por ser estudiantes acataron desde el primer día la medida de aislamiento social. Esto contrario a una buena parte de los argentinos, que según relatan restaron importancia a la pandemia.

“Al principio se subestimó la situación, pero luego se puso más estricto, hubo más decretos respecto a la cuarentena. Hasta hace dos semanas no habían dicho nada. Las personas que hacían aislamiento eran por decisión propia como en mi caso, yo lo hice desde antes porque empecé a ver cómo se estaba desarrollando (el COVID-19) en otros países”, comenta Mata desde la ciudad de Buenos Aires.

Estaciones vacías. Las medidas de aislamiento social han dejado vacías las estaciones de trenes y subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.

Cuarentena nacional. El presidente de Argentina Alberto Fernández decretó el jueves 19 de marzo por la noche una cuarentena obligatoria para todo el país, toda persona que no cumpla con esta medida será penalizado.

Ahora con el decreto de cuarentena obligatoria, las personas que salgan de sus casas a realizar otras actividades que no sean visitar el supermercado o las farmacias son castigados con cargos penales. Estos jóvenes por lo que más temen es el encierro, “es horrible, estar encerrado en un apartamento... El mío es medio espacioso, pero la verdad es que te pega feo”, comenta uno de los tres jóvenes.

Calles sin personas. Los centros nocturnos de Buenos Aires tomaron la iniciativa de cerrar sus puertas antes de ser decretada la cuarentena total. La vida nocturna de la ciudad ahora se ve apagada, esta fotografía fue tomada desde el apartamento de unos de los jóvenes salvadoreños.

Renato López desde su cuarentena en Buenos Aires y en las cercanías del centro económico de la ciudad comenta que las personas han tenido desconfianza de acercarse a supermercados de la comunidad china, la cual es bastante grande. “Lo único para lo que salgo es para hacer mis compras. Los otros supermercados (que no son chinos) se ha dado situaciones que han acabado las cosas básicas como el papel higiénico, las comidas no perecederas” relata López.

Estos tres jóvenes son algunos de los salvadoreños en Argentina, y a pesar de la evolución del virus en este país ellos se encuentran tranquilos y sobrellevando a su manera la cuarentena. Afortunadamente, hasta el día no hoy no se reportan compatriotas afectados por el virus en ese país. Hubo un salvadoreño con síntomas sospechosos, pero no se confirmó que fuera Coronavirus.

López asegura que, si se diera el caso de un salvadoreño contagiado, en ese país el sistema de salud es público y existe una gran confianza en este. También, el Ministerio de Salud de Argentina ha habilitado números exclusivos para atender a personas con síntomas sospechosos, esto sin importar el estatus migratorio del paciente.

Por otra parte, ellos quieren comunicar a sus familias y al resto de los salvadoreños su situación actual, además de palabras de esperanza para sus connacionales. Estas son algunas de las frases que ellos compartieron con LA PRENSA GRÁFICA.

Beatriz Mata, Buenos Aires

“Miedo no hay aquí, el presidente (Alberto Fernández) transmitió mucha tranquilidad cuando habló. Aquí las medidas de contención se hicieron bastante rápido. Veo a la gente bastante tranquila, sí hay bastante jóvenes incentivando a quedarse en casa. A las familias allá (El Salvador) les digo que no lo subestimen, infórmense bien. Ahora como todos estamos en cuarentena todo mundo tiene acceso a la información, y el tema de la transmisión de la información versus la veracidad que tiene es un problema. Yo al inicio estaba super paranoica y eso tampoco es bueno. Hacer actividades que te alejen un poco porque al estar sobresaturado de información te genera más paranoia. Sí es un virus peligroso, pero si tomas las medidas necesarias es poco probable que te llegue a pasar algo. Si todos nos unimos y acataran las órdenes del Gobierno, y como dicen allá y aquí a este virus lo frena la solidaridad. No es momento de mostrar ideologías políticas, aquí lo demostraron bastante. El gobernador de Buenos Aires es de otro partido político, pero trabajó muy bien con el presidente”.

Andrea Castillo, Ciudad de La Plata

“Al inicio me tocó muy fuerte lo de El Salvador, porque yo estoy acá y no veo a mi familia desde hace cinco años… esa angustia de no saber si los puedo volver a ver de aquí a no sé cuándo. Al ser una ciudad tan grande y nosotros de venir de un país chiquito siempre nos informábamos y veíamos las formas de cómo ayudarnos nosotros. La embajada también está al tanto de cada uno de nosotros… somos una comunidad muy unida. Yo vengo de un país (El Salvador) que tenemos todavía casos de dengue… Sabemos que hay enfermedades que nos han afectado en toda nuestra historia, pero a pesar de eso seguimos. Los salvadoreños tenemos esa cuestión cultural que a pesar de las situaciones siempre vemos la manera de salir. Desde Argentina lo salvadoreños estamos bien de alguna forma, allá quédense bien, super tranquilos porque aquí todos vamos estar unidos en esta situación (de pandemia). En nuestras casas, pero unidos. Yo quiero dar un mensaje a la gente de allá, un hermano lejano no puede cuidar por toda su familia, adultos mayores. Mi abuela tiene 75 años, mi abuelo 82 y son las personas que más adoro en mi vida y lo que sí es que la gente tiene que estar consciente que si allá ya hay un caso porque esa persona cometió el error de no tener las medidas necesarias ahora hay que cuidarse mucho más a nuestros abuelos, personas mayores”.

Renato López, Buenos Aires

“La comunidad salvadoreña aquí está al tanto de lo que sucede en El Salvador, escuchamos las cadenas nacionales y claramente y si bien nos preocupamos por nosotros mismos, también nos preocupa nuestros seres queridos y amistades que están en El Salvador. Aquí si bien el virus está bien avanzado el sistema sanitario permite tener cierta tranquilidad. Aquí hay una mayor cantidad de camas disponibles para esto que en El Salvador. Entonces por eso nos genera más incertidumbre lo que podría pasar en El Salvador. Analicen la información que leen, ven y escuchan. Hay que tomar esto con seriedad, pero sin caer en la histeria y desesperación. Yo creo que esta pandemia va a pasar como todas las que ha sufrido la humanidad. Hay que darnos apoyo, cuidarnos y respetar las medidas”.