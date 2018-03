El muro es iniciativa de EUA y debe costearlo ese gobierno, no México: Canciller mexicano

Lee también

“Un impuesto a las importaciones de Estados Unidos a productos mexicanos no es manera de hacer que México pague por el muro, sino el consumidor norteamericano, que pagaría más caros los aguacates, las lavadoras, las televisiones y demás productos hechos en México que consume diariamente”. Con esas palabras, Luis Videgaray, canciller mexicano, afirmó este día que el arancel que pretende instaurar Donald Trump a las importaciones desde México para pagar el muro fronterizo, sería simplemente una medida improductiva.



Videgaray también remarcó que México “no aceptará el muro, ni ningún pago por su construcción”, señalando que “no le pides a tu vecino que pague el muro de su casa”. El canciller de México señaló que reconocen la soberanía de Estados Unidos en su territorio, pero que eso no los autoriza a trasladar el costo de ese muro a otros países. “La construcción es iniciativa de EUA y debe costearse como tal”, expresó.



“Hay temas que no son aceptables por dignidad, que no tienen que ver con las exportaciones o la economía, sino con el corazón y el orgullo de los mexicanos. Así como ofrecemos respeto, los mexicanos debemos respetarnos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestros símbolos nacionales”, dijo Videgaray en su discurso.



Con estas palabras, el canciller mexicano cerró su viaje a Washington de dos días, en el que se vio “azorado” por los “cambios bruscos” que produjeron la firma del decreto para la construcción del muro fronterizo, por parte de Trump, y la negativa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de no viajar a Washington para negociar con el mandatario de EUA.