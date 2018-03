El nuevo desprecio público de Donald Trump hacia Melania

Lee también

Un nuevo escándalo de "modales" envuelve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa Melania, quien no había aparecido en público desde el día de la toma de posesión.Un video de la llegada de la pareja a la pista del aeropuerto internacional de Palm Beach, Florida, muestra cómo Melania le toma la mano al mandatario y él responde sosteniéndola por un segundo, dándole dos palmadas y soltándola.De acuerdo con el Daily Mail, una experta en lenguaje corporal, el gesto de Trump indica que busca mantener su imagen de "presidente alfa", es decir, dominante. "Creo que está diciendo: "Quiero ser visto como el presidente por mi cuenta ", "quiero ser sólo el poderoso yo", apunta.La misma experta explica que si el gesto hubiese sido besarle la mano y soltarla, pero con dulzura, entonces se trata de un gesto de cariño. Sin embargo, de la manera en lo hizo, fue una forma clara de decirle "no". La profesional añade que él no quiere tomarle la mano en público, pese a que Melania demuestra que eso la haría sentir conectada y confiada.Las repetidas malas formas de Trump hacia Melania y la frialdad y falta de química entre la pareja presidencia es foco de atención cada vez que hace una aparición pública. En redes sociales, incluso se generó una campaña con el hashtag #FreeMelania (Liberad a Melania), luego de la toma de posesión de Trump como presidente.Las sombrías expresiones de Melania luego de algunas interacciones con su esposo, el presidente estadounidense, alimentan los rumores sobre una sobreentendida infelicidad de la primera dama en el matrimonio. Los usuarios de las redes ironizan constantemente sobre la posibilidad de Melania Trump está atorada en un matrimonio en el que ella es más una víctima que una pareja