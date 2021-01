"El palacio de Putin": Navalny acusa al presidente de Rusia de poseer una propiedad valorada en US$1.370 millones

Ha sido descrito como el "palacio más caro del mundo".

El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, publicó este martes un documental de dos horas sobre un majestuoso palacio a orillas del mar Negro, que asegura es propiedad del presidente Vladimir Putin y ha sido financiado por personas que lo rodean.

"No es una casa de campo, ni una cabaña, ni una residencia. Es una ciudad entera, o más bien un reino", asegura Navalny en el video publicado en su canal de YouTube, que alcanzó más 20 millones de visitas en un día y que ha causado una gran controversia en las redes sociales.

La investigación alega que la propiedad costó US$1.370 millones y fue construida con "el mayor soborno de la historia".

El Kremlin niega que la propiedad pertenezca al presidente.

Al principio del filme, Navalny explica que concibió la investigación en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Berlín, mientras se recuperaba tras haber sido envenenado con un agente nervioso de tipo Novichok.

Pero decidió hacerla pública luego de que regresara a Rusia.

"No queremos que el protagonista de esta investigación piense que le tenemos miedo y que contaré su peor secreto (estando) en el extranjero", afirma Navalny.

Además del documental, la ONG Fundación Anticorrupción, fundada por el líder opositor, creó un sitio web donde se puede leer una versión escrita aún más detallada de la investigación.

La propiedad está ubicada en la ciudad turística de Gelendzhik, en la costa sur del mar Negro, y la investigación asegura que es 39 veces el tamaño de Mónaco.

Cuenta con casino, un complejo subterráneo de hockey sobre hielo, una sala de cine, otra para fumar narguile y un viñedo.

"Tiene vallas inexpugnables, su propio puerto, su propia seguridad, una iglesia, su propio sistema de permisos, una zona de exclusión aérea e incluso su propio puesto de control fronterizo", detalla Alexei Navalny en el video.

"Es un Estado separado dentro de Rusia", agrega. "Y en este Estado hay un solo zar insustituible: Putin".

El reportaje fue publicado dos días después de que Navalny regresara de Alemania y fuera arrestado al aterrizar en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.

El líder de oposición rusa y uno de los más grandes críticos de Putin fue puesto en prisión preventiva durante 30 días, se le acusa de violar las condiciones que se le impusieron tras una condena por malversación de fondos, por la que recibió una sentencia condicional.

Él siempre ha dicho que su sentencia se debe a motivos políticos.

El activista dice que las autoridades rusas estuvieron detrás del atentado contra su vida, al envenenarlo con Novichok, una acusación respaldada por periodistas de investigación pero negada por el Kremlin.

No es la primera vez que se habla del "Palacio de Putin". La gigantesca construcción fue noticia en 2011, cuando el multimillonario chipriota-ruso Alexander Ponomarenko, que ha sido vinculado con el presidente ruso, lo compró por unos US$350 millones.

"Personalmente, no me sorprende mucho que Navalny haya decidido publicar esta historia. Yo ya había escuchado hablar sobre esta estructura, así que no es realmente una sorpresa", le dice a BBC Mundo Sergei Goryashko, corresponsal del servicio ruso de la BBC en Moscú.

"Hace 10 años, un exsocio de Putin, un viejo amigo de San Petersburgo, alertó a los medios occidentales de la construcción del palacio y aseguró que personas cercanas a Putin habían aportado dinero para hacerlo realidad".

With its head @navalny now jailed @fbkinfo posts its biggest ever investigation into "Putin's palace" near Gelendzhik. Floorplans seem to suggest it's the biggest home in Russia, with wine cave, theater, gym, pool, "aquadisco" & hockey rink, & cost $1.35bn https://t.co/QOgfk5oe5t pic.twitter.com/B5WHOx1x2l