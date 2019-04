El papa habla de muros, homosexualidad y la "deidad" de Messi en una entrevista

El papa Francisco se sometió a las preguntas de Jordi Évole para el programa Salvados. Los cuestionamientos iban desde los esperados para el líder de la Iglesia católica (abusos sexuales, homosexualidad) hasta una inesperada sobre un futbolista argentino: "¿Messi es Dios?".

Estas son algunas de las palabras del papa, que fueron compartidas en videos cortos vía Twitter.

Sobre los muros contra los migrantes. Francisco aseguró que a Europa se la ha olvidado que es un continente hecho de migrantes. Y cuando Évole le consultó por lo que hace el presidente Donald Trump en la frontera sur de Estados Unidos, el papa dijo: "El que levanta un muro termina prisionero del muro que levantó".

Évole cuestionó al obispo de Roma sobre el papel de las mujeres en la iglesia. Al recordársele sobre una imagen de una visita del anterior papa Benedicto XVI, en la que las mujeres solo aparecieron para limpiar un altar, Francisco dijo que eso fue "muy triste". Se mostró en desacuerdo en que para las mujeres esté reservada la servidumbre.

¿Le incomoda hablar de pobreza entre los lujos del Vaticano? El papa reconoció que sí hay mercaderes en la Santa Sede: "Como todos los sitios, no se salva de pecados, de las vergüenzas de otras sociedades".

Sobre la homosexualidad, el papa dijo que los niños en quienes se noten "cosas raras" deberían consultar con un profesional, pues "puede que no sea homosexual, que sea otra cosa". Y luego expresó una postura que para algunos podría resultar mucho más polémica: "Una vez que la actitud homosexual está fijada, ese hombre o esa mujer homosexual tiene derecho a una familia; y ese papá y mamá tienen derecho a un hijo, venga como venga".

Francisco incluso fue consultado por el papel del periodismo en el mundo actual. Mencionó como defectos la desinformación, la calumnia impune y la difamación. Pero incluso mencionó un vicio de los medios que viven de los escándalos, verdaderos o no: la coprofilia. Para el religioso, se trata de "el amor a la cosa sucia; el amor, literalmente, el amor a la caca".

El papa invita a las personas que han sido víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica a denunciar. Dijo también que comprende a las personas que aún no están conformes con la Iglesia, pues entiende que se deseen ver resultados aún más concretos. Valoró que el mundo ha cambiado, pues "en una época era costumbre tapar todo".

Évole tenía una pregunta difícil guardada para el papa, un hombre al que desde niño le ha gustado el fútbol y ha sido aficionado del San Lorenzo argentino: ¿puede considerar a Leo Messi un dios? "En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo creés? Yo no?", fue la respuesta.