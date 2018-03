El perro “saqueadorcito”, toda una celebridad en internet

Lee también

Max, el perro denominado en redes sociales como el saqueadorcito, recibió regalos de un comercio y una estética canina de esta ciudad, detalles que agradeció la familia Sosa Garma, dueños del can.Jimmy Sosa Casanova, el jefe de la familia Sosa Garma, confirmó que tras volverse viral su mascota durante la ola de saqueos en la entidad, la empresa de abarrotes Dunosusa le obsequió a Max el lunes por la noche una caja de papas —las cuales, dijo, son de su predilección—, así como un costal de croquetas de 25 kilogramos."Max tiene un hogar, pero le gusta salir a la calle sin alejarse de nuestra vivienda que está en la colonia Nueva Generación”, comentó.El representante de la empresa Dunosusa agradeció el buen humor que les dejo Max durante los momentos de zozobra que se vivieron con los actos vandálicos y de saqueo en algunos comercios el pasado 5 y 6 de enero, y que surgieron a raíz de las protestas por el incremento a las gasolinas.Además Max ayer recibió su primer baño y corte de pelo gratuito en la estética canina KanKan, donde fue atendido por el estilista Gustavo Adolfo, quien les ofreció una membresía anual gratuita.El establecimiento se ubica en la calle Benito Juárez número 386, entre Isla Cancún y Presa de la Angostura, en la ciudad de Chetumal.“En la familia estamos muy contentos por la nueva imagen de nuestro perro, ha quedado más bonito”, señaló Jimmy Sosa.Dijo que es sorprendente el poder de las redes sociales, dado que la historia del saqueadorcito no solo trascendió en Quintana Roo sino en todo el país y vino a calmar el "mal sabor" que vivió Chetumal tras la ola de violencia.“No sabe la cantidad de personas que nos han buscado porque quieren conocer a Max y también para darle obsequios, lo cual nos llena de alegría”, expresó.El portal Línea de Fuero fue uno de los primeros en obtener la imagen del can en redes sociales y compartirla, además de entrevistar a sus propietarios.“Al cachorro le gusta el relajo, no le importó el ruido de las sirenas y la corredera de gente que había en los alrededores de la tienda Dunosusa; ahí andaba en medio del mitote, había muchas cosas regadas y fue donde recogió las sabritas, sin imaginar que le tomarían la foto y se haría famoso”, señaló su dueño.Jimmy Sosa Casanova, quien es taxista en Chetumal y participa en un programa de radio en la ciudad, dijo sentirse agradecido por los regalos y el afecto que ha recibido Max, "el perro de todos los mexicanos".“Nuestro agradecimiento a todo el país por las muestras de afecto a nuestro perro; ahora creo que es de todo México”, concluyó.El pequeño peludo fue bautizado en redes sociales como el saqueadorcito porque la noche del 5 de enero y madrugada del 6 enero, cuando se registraron actos de rapiña en Chetumal, fue captado llevándose una bolsa de papas en su hocico que encontró en la calle; la imagen se hizo viral en Facebook.