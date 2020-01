El príncipe Harry y Meghan se apartan de sus funciones en la realeza en una decisión que decepciona al palacio de Buckingham

Getty Images Los duques de Sussex anunciaron que dejan sus funciones como miembros senior de la familia real británica.

En un inesperado giro, el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan anunciaron este miércoles que se apartarán de la familia real británica y dejarán sus funciones como miembros de alto rango de la institución.

La pareja explicó en un comunicado que planea "forjar un rol nuevo y progresista dentro de la institución".

Además, los duques de Sussex señalaron que dividirán su tiempo entre Reino Unido y Norteamérica y que tienen la intención de ser "financieramente independientes".

La decisión llegó tras "meses de reflexión y debate interno" , añadió la pareja en el comunicado, que también fue compartido en su página de Instagram.

"Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros senior de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes, al tiempo que seguiremos apoyando totalmente a Su Majestad la Reina".

"Es con su apoyo, particularmente en los últimos años, que nos sentimos preparados para hacer este ajuste".

Sorpresa real

La BBC entiende que ningún otro miembro de la familia real, incluidos la reina y el príncipe William, fue consultado antes de realizar el comunicado y que en el Palacio de Buckingham están "decepcionados" y "dolidos" por el anuncio.

Reuters La pareja dividirá su tiempo entre Reino Unido y Norteamérica.

"Creo que la sensación de decepción en el palacio es realmente fuerte, quizá no tanto por lo que se ha hecho sino por cómo se ha hecho y por la falta de consulta", expuso el corresponsal de la BBC para Asuntos Reales, Jonny Dymond.

"Esto supone claramente una gran fisura, con Harry y Meghan de un lado y el resto de la Familia Real en el otro".

Una portavoz del Palacio de Buckingham dijo que las conversaciones con los duques sobre su decisión de apartarse están "en una etapa temprana" y añadió: "Entendemos su deseo de adoptar un nuevo enfoque, pero son asuntos complicados que requerirán tiempo para ser manejados".

Entre dos continentes

Sobre sus planes de dividir el tiempo entre Europa y América, los duques escribieron:

"Este equilibrio geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con un aprecio de la tradición real en la que nació, al tiempo que nos dará como familia el espacio para centrarnos en el siguiente capítulo, incluido el lanzamiento de nuestra organización caritativa".

PA Media Harry y Meghan viajaron recientemente a Canadá con su hijo, Archie.

Durante el receso navideño, la pareja se tomó un descanso de los deberes reales para pasar tiempo en Canadá con su hijo, Archie, nacido el 6 de mayo del año pasado.

Harry es el sexto en la línea de sucesión al trono -después del príncipe Carlos, el príncipe William y sus tres hijos- y no está claro cuál puede ser el impacto del anuncio de este miércoles en esa jerarquía.

"Esperamos compartir todos los detalles de este emocionante paso en el momento debido, a medida que continuamos colaborando con Su Majestad la Reina, el Príncipe de Gales, el Duque de Cambridge y todas las partes involucradas", se lee en el comunicado.

"Hasta entonces, acepten nuestro profundo agradecimiento por su continuo apoyo".

El papel de los medios

El pasado octubre, Harry y Meghan revelaron públicamente sus problemas para lidiar con la atención de los medios.

AFP El príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle se casaron el 19 de mayo de 2018.

En un documental emitido entonces por la cadena ITV, Meghan admitió que la maternidad se convirtió en una "lucha" por el intenso interés de la prensa.

Meghan emprendió también en octubre acciones legales contra un periódico por publicar una de sus cartas privadas.

La duquesa de Sussex acusó a The Mail on Sunday y su empresa matriz de llevar a cabo una campaña de historias "no verdaderas".

AFP Meghan y Harry se convirtieron en padres en mayo de 2019.

Por su parte, el príncipe Harry también reaccionó a informaciones sobre una supuesta disputa entre él y su hermano William, el duque de Cambridge, diciendo que están en "caminos diferentes".

"Nada igual en tiempos modernos"

En una primera reacción al anuncio de los duques, el exportavoz de prensa del Palacio de Buckingham Dickie Arbiter sugirió que la decisión muestra que "el corazón de Harry domina a su mente".

Arbiter le dijo a la BBC que "la incansable arremetida mediática" tras el nacimiento del hijo de los duques puede haber influido en la decisión.

El experto comparó este paso con la abdicación de Eduardo VIII en 1936 para casarse con la estadounidense Wallace Simpson, que se había divorciado dos veces.

"Ese es el único precedente, pero no ha habido nada igual en tiempos modernos", manifestó.

Getty Images El anuncio de los duques abre múltiples interrogantes sobre cómo se organizarán en el futuro.

Ante la pregunta de cómo funciona ser miembro "a tiempo parcial" de la familia real, Arbiter reconoció que no lo sabe.

"Van a tener que tomar muchos vuelos con una gran huella de carbono", apuntó, "algo que puede despertar suspicacias".

El exportavoz de la familia rea cuestionó también el plan de los duques de ser independientes económicamente.

"Quiero decir, Harry no es un hombre pobre, pero asentarte en dos continentes diferentes, criar una familia, seguir haciendo tu trabajo... ¿cómo se va a financiar eso?", y añadió: " ¿Cómo se va a financiar su seguridad? ".

En este sentido, el corresponsal de la BBC indicó que la pareja tiene "ahorros considerables", incluida la herencia que recibió Harry del patrimonio de la princesa Diana y el dinero que Meghan ganó como actriz.

