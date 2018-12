El sexy Santa Claus que está volviendo locas a las mujeres en Instagram

En Instagram, un hombre de mediana edad la está rompiendo, pues fue elegido para ser el protagonista de una campaña navideña, encarnando a Santa Claus, aunque un tanto diferente al tradicional y por ende, muchas chicas y maduritas ya se quieren apuntar para dejar con él su cartita.

El hombre en cuestión es Paul Orchard, tiene 59 años y fue elegido para ser la imagen de la aplicación de citas Lumen, la cual se encarga de buscar pareja a personas de más de 50.

En sus anuncios se puede ver a Paul medio caracterizado de Santa Claus, solo que porta una barba un tanto hipster, y también sorprende por su abdomen six pack, así como por sus bíceps bien formados y tatuados.

“Ser Santa Claus tiene que ser una de las partes más divertidas de mi trabajo, y me sorprende cómo han resultado las fotografías. Muestra que envejecer no significa que no puedas seguir divirtiéndote?, dijo Orchard.

Esta campaña publicitaria se basó en un estudio elaborado por la gente de Lumen, quienes levantaron una encuesta entre sus usuarias mujeres, las cuales revelaron que la figura de Santa Claus les parece atractiva, en primer lugar porque luce amistoso, y en segundo por su sonrisa.

