El sorprendente comentario sobre homosexualidad del Papa Francisco a víctima de abuso

Santiago de Chile. En medio de las repercusiones internacionales que aún se producen por la dureza con que el papa Francisco criticó a los obispos chilenos por su inacción ante las denuncias de abusos sexuales en el país, Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de abuso sexual, reveló más diálogos que sostuvo en el Vaticano con el Sumo Pontífice.

Esto, como parte del cónclave extraordinario en Roma de la semana pasada que terminó con la presentación de renuncia de los líderes religiosos locales.

Una de estas revelaciones que llamó la atención fue el apoyo que le habría dado Francisco respecto de su condición homosexual, hecho que fue recogido por varios medios tras ser publicado por "El País" de España.

Cruz dijo que le contó al Papa cómo los obispos chilenos usaron su orientación sexual como un arma para tratar de desacreditarlo, y sobre el dolor que los ataques personales le ocasionaron.

"A él le habían dicho prácticamente que yo era un perverso. Ahí le expliqué que yo no soy la reencarnación de San Luis Gonzaga pero no soy una mala persona, trato de no hacerle daño a nadie. Me dijo: 'Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres'", relató el periodista chileno.

Para "The Guardian" este comentario es uno de los más sorprendentes sobre la homosexualidad que ha pronunciado el líder de la Iglesia Católica romana.

El Vaticano declinó confirmar o negar los comentarios, manteniendo su política de no comentar acerca de las conversaciones privadas del Papa.

Las enseñanzas de la iglesia piden que los gay y las lesbianas sean respetados y amados, pero considera la actividad homosexual como “intrínsecamente trastornada”. Sin embargo, Francisco ha buscado hacer que la Iglesia sea un lugar más acogedor para los gay, y uno de sus comentarios más famosos fue hecho en 2013: “¿Quién soy yo para juzgar?”.

El Pontífice también ha hablado de su propio ministerio a personas gay y transgénero, insistiendo en que son hijos de Dios, amados por Dios y merecedores del acompañamiento de la Iglesia.

Como resultado, algunos trataron de restar importancia de los comentarios y los tomaron como simple ratificación de la actitud pastoral de Francisco.

Además, no hace mucho tiempo hubo una época en la que la Iglesia Católica enseñaba oficialmente que la orientación sexual no era algo que la gente pudiera elegir, y que implicaba que fue como Dios los creó.

Fuente: Con información de "El Mercurio" de Chile, GDA y AP