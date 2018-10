El tráfico vehicular salvó a hombre de tomar vuelo accidentado en Indonesia

Sony Setiawan pudo ser una de las víctimas que fallecieron en un avión Boeing 737 de la aerolínea Lion Air accidentado este lunes en el mar de Java.

Setiawan es un funcionario del ministerio de finanzas indonesio, a quien un tráfico intenso no le permitió subirse a la nave que se desplomó pocos minutos después de iniciar su viaje, según han retomado hoy diversos medios de comunicación.

El no haber tomado ese vuelo no es una alegría para él, debido a las casi 200 personas que no corrieron la misma suerte que él y sí fallecieron. Entre ellos se encontraban seis colegas suyos que sí llegaron a tiempo a la terminal para tomar el vuelo.

Él tomó otro vuelo y se enteró de la tragedia al aterrizar. "La primera vez que escuché lloré. Sé que mis amigos estaban en ese vuelo", dijo Setiawam, según informa channelnewsasia.com.