El trágico final de unos recién casados que murieron al estrellarse el helicóptero en el que viajaban la noche de su boda

Facebook/Bailee Ackerman La joven pareja de Texas murió cuando un helicóptero que tomaron al salir de su propia boda se estrelló el sábado por la noche.

Will Byler y Bailee Ackerman Byler eran estudiantes en la Universidad Estatal Sam Houston de Texas.

El accidente ocurrió cerca de Uvalde, a unos 135 km al oeste de San Antonio, Texas.

En las redes sociales, los asistentes a la boda han estado publicando sus condolencias en las fotos del evento.

"Estoy absolutamente devastado!", escribió un amigo en Facebook, agregando que el piloto de la aeronave también murió .

En un comunicado, el presidente estudiantil de la universidad dijo que la pareja "siempre será recordada por sus amables corazones y espíritus edificantes".

" Con gran tristeza anunciamos el trágico fallecimiento de dos Bearkats [-en referencia al equipo de fútbol americano de la universidad-], Will Byler (estudiante de ingeniería agrícola) y Bailee Ackerman Byler (estudiante de comunicación agrícola) , en un accidente de helicóptero en el que salieron de su boda. Le s pedimos que tengan a las familias Byler y Ackerman en sus pensamientos y oraciones " .

Otro amigo escribió en Instagram: "Tengo paz en el hecho de que dejaron esta tierra llenos de felicidad y amor. Qué increíble pasar tu luna de miel con Jesús . Estoy muy agradecido de haber pasado estos últimos días con ustedes. Nuestros corazones duelen ahora, pero sabemos que esto no es para siempre".

Accidente en cerca del rancho familiar

Los dos estuvieron casados menos de dos horas , antes de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara cerca del rancho de la familia Byler, en el sur de Texas.

El aparató chocó contra una colina pocos minutos después de que la pareja se despidiera de los invitados al enlace, según explicó este lunes un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE.UU. (NTSB, por sus siglas en inglés).

Se dirigían a la ciudad de San Antonio, donde iba a pasar la noche de bodas.

Según el portavoz de la NTSB, el accidente involucró un Bell 206B, un helicóptero bimotor de dos palas.

Los restos del accidente fueron descubiertos el domingo por la mañana. La policía local dijo que hubo múltiples víctimas, pero no ha revelado de manera formal la identidad de estas.

Estudiantes

Según el periódico universitario The Houstonian , Will Byler estaba estudiando ingeniería agrícola y era miembro del equipo de rodeo de la escuela.

Bailee Ackerman Byler estudiaba comunicación agrícola. Ambos estaban en su último año en la universidad.

Un sitio web de bodas publicó una declaración de la compañía este lunes: "Nuestras más sinceras condolencias y pensamientos están con esta familia en su gran pérdida.

"Sabemos que ambas familias apreciarán su amor, apoyo y amabilidad en estos momentos".

" La noche anterior fue mágica en todos los sentidos. Absolutamente perfect a . Bailee y Will , e spero encontrar un amor tan verdadero y maravilloso como el de ustedes . Tengo paz en el hecho de que dejaron esta tierra llen os de felicidad y amor. Qué increíble pasar tu luna de miel con Jesús. Estoy muy agradecido de haber pasado estos últimos días con ustedes. Nuestros corazones duelen ahora, pero sabemos que esto no es para siempre. Hasta pronto, dulces amigos, con amor , C arol " .

El piloto Gerald Green Lawrence fue identificado por uno de sus familiares como una de las víctimas del accidente.

Su hijastra le dijo a ABC que era un capitán en el Ejército y que había servido en la guerra de Vietnam.

Gerald Green Lawrence fue identificado como el piloto en el accidente de helicóptero en el que murieron dos recién casados cerca de Uvalde, Texas, solo una hora y media después de la boda.

