El uniforme militar de "comandante en jefe" que creó Chávez en Venezuela y que Maduro ahora rescató

AFP El lunes pasado, Maduro usó por primera vez el uniforme de comandante en jefe. "No le tenemos miedo al combate militar", dijo el presidente Nicolás Maduro este lunes, durante un encuentro con los altos jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB). El mandatario venezolano hacía entonces un balance sobre las maniobras militares realizadas en ese país durante el fin de semana, bajo el nombre de "Escudo Bolivariano 2020", y cuya continuidad garantizó.

" Los ejercicios militares 'Escudo Bolivariano 2020' se van a mantener activos y vamos a sorprender . A partir de hoy no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región", dijo.

Sus palabras parecían tener entre sus destinatarios, además de los venezolanos, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de querer agredir a su país.

"No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial y el futuro de Venezuela", afirmó.