Elecciones en Alemania: los socialdemócratas logran una ajustada victoria frente a los conservadores

Alemania votó este domingo para elegir la Cámara Baja del Parlamento federal, el Bundestag, que luego elegirá el canciller que sucederá a Angela Merkel.

Los socialdemócratas de centro izquierda (SPD) superaron por una ligera ventaja al conservador de centro derecha CDU/CSU, el partido de Merkel, según resultados preliminares.

El SPD logró el 25,7%, mientras el CDU/CSU obtuvo el 24,1%.

Pero ese resultado no significa una victoria definitiva.

Con este estrecho margen, el SPD deberá unirse a otros partidos para formar una coalición de gobierno. Si no lo logra, el CDU/CSU, que obtuvo el segundo lugar, tendrá la oportunidad de buscar esa coalición y ser quien lidere al país.

Con la ligera ventaja del SPD, su líder Olaf Scholz dijo que su partido tiene un claro mandato para gobernar, y que los votantes le habían encomendado la tarea de formar un "gobierno bueno y pragmático para Alemania".

Por su parte, el candidato de Merkel, Armin Laschet del CDU/CSU, sostuvo que se trata de forjar una coalición, no de conseguir "una mayoría aritmética".

El Bundestag elegirá al nuevo canciller solo cuando se haya formado una coalición de gobierno, algo que podría tardar incluso hasta las navidades.

Mientras tanto, Merkel se mantendrá como "canciller en funciones".

Reuters Olaf Scholz.

Coalición

Cualquiera de los dos candidatos, Scholz y Laschet, deberán armar una coalición para formar el gobierno que llevará las riendas de la principal economía de Europa durante los próximos cuatro años.

No hay ninguna regla que indique que el partido con más escaños o la mayor proporción de votos tenga que liderar el gobierno.

Si el partido que ocupa el segundo lugar logra formar una coalición viable con otras agrupaciones, entonces puede ocupar la cancillería.

Esta es la primera vez que Alemania tendría una coalición tripartita.

Los partidos que pueden definir cómo quedará esa coalición son el Verde y el liberal FDP.

Aunque no sobresalieron en las urnas, juntos, estos partidos representan un cuarto de la votación. Y ambos están abiertos a escuchar ofertas.

Reuters Armin Laschet es el candidato que cuenta con el apoyo de Angela Merkel.

Así, de todas las coaliciones posibles, los Verdes y los liberales figuran entre las dos más probables.

Una de ellas es la llamada "coalición semáforo", por el color de los partidos que la conformarían: SPD (rojo), FDP (amarillo) y los Verdes.

La otra es la llamada "coalición Jamaica": CDU (negro), FDP (amarillo) y los Verdes.

Es probable que la construcción de esta coalición tome tiempo, ya que los partidos deben acordar una agenda común y decidir los puestos clave.

Una vez que se establezca el nuevo gobierno, Merkel dejará el poder después de 16 años y comenzará una nueva era en Alemania.

Golpe para el legado de Merkel

Este ha sido el peor desempeño en la historia del CDU.

El partido CDU nunca ha tenido menos del 30% de los votos.

Getty Angela Merkel ha estado 16 años en el poder.

"No es solo culpa de Laschet, Angela Merkel tiene en parte la culpa. No ha podido encontrar a un sucesor capaz y no ha apoyado a Laschet tanto como podría haberlo hecho. Este resultado no es bueno para su legado", escribió Matt Qvortrup, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Coventry, para la BBC.

Laschet reconoció que los conservadores "no podían estar felices con los resultados", pero que estaba decidido a liderar el próximo gobierno.

"Ciertamente no es la forma en que la gente (de la CDU) quería que terminara la era de Merkel", escribe Jenny Hill, corresponsal de la BBC en Berlín. "No obstante, Armin Laschet está poniendo cara de valiente y actúa como si tuviera el mandato de formar un gobierno de coalición".

"Su partido ha estado manteniendo conversaciones con algunos de los partidos más pequeños que serán necesarios para que la CDU regrese al poder", añade Hill.

Los resultados preliminares, en cambio, sí representan un aumento en los votos para el SPD, que obtuvo un 21% en 2017.

Scholz, del SPD, dijo que el país había votado por el cambio y que estaba listo para formar y liderar el próximo gobierno.

