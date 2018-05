Elecciones en Colombia: detienen a "Popeye", exjefe de sicarios de Pablo  Escobar, por amenazas contra la candidatura de Gustavo Petro

AFP Popeye pasó más de 23 años detenido por cientos de asesinatos.

"Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión".

Ese fue uno de los tuits por los que el condenado por asesinato a sueldo John Jairo Velásquez, alias "Popeye", fue detenido este viernes, según confirmó la Fiscalía de Colombia.

El exsicario fue capturado por ser vinculado con un grupo de extorsión en la ciudad de Medellín. La fiscalía señaló que, además, deberá responder por las amenazas públicas que hizo en sus redes sociales contra los seguidores del candidato a la presidencia izquierdista Gustavo Petro.

El detenido fue uno de los jefes de sicarios del reconocido narcotraficante Pablo Escobar y pasó más de 23 años preso, acusado de más de 100 asesinatos.

Una vez liberado, Popeye se convirtió en un activo usuario de redes sociales como Twitter y YouTube.

Durante los últimos meses promovió la campaña de Iván Duque, candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe, y fustigó al postulante Gustavo Petro.

