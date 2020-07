Elecciones en Venezuela: el CNE convoca las controvertidas parlamentarias para el 6 de diciembre y la oposición dice que no participará

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, anunció este miércoles la convocatoria para el próximo 6 de diciembre de las elecciones parlamentarias.

Alfonzo, designada el mes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señaló que se trata de unos comicios "destinados a elegir la Asamblea Nacional para el período comprendido del 2021 al 2026".

Las elecciones llegan envueltas en polémica pues la Asamblea Nacional, sede del Poder Legislativo, es la única institución controlada por la oposición al presidente, Nicolás Maduro.

De hecho, los partidos de la oposición mayoritaria han anunciado que no participarán en unos comicios que consideran una "farsa" del gobierno de Nicolás Maduro, al que acusan de haber puesto las instituciones del Estado a su servicio.

Entre quienes rechazan estas elecciones está Juan Guaidó, quien invocó su condición de presidente de la AN para declararse en 2019 "presidente interino" del país ante la "usurpación" de Maduro.

Para Guaidó y sus partidarios, la Asamblea que surja de esas elecciones no resultará válida ni legítima.

Los rivales de Maduro y gran parte de la comunidad internacional lo que le exigen es la celebración de elecciones presidenciales, ya que consideran que las últimas no fueron limpias,

Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018



El derecho a elegir ha sido nuestra lucha.



Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones.



La información es poder. Conéctate aquí para que tengas la información: