Embajada de EUA en Guatemala cancela por tiempo indefinido citas para visa

Comentarios Centroamérica Embajada de EE.UU. en Guatemala cancela por tiempo indefinido citas para visa Tampoco aceptará solicitudes de renovación por correo para visas B1 y B2. Por Voz de América - Redacción 15 Julio 2020 05:54 AM Travelers wait for a charter flight coordinated by the U.S. embassy at the La Aurora airport in Guatemala City, Tuesday, March… Viajeros esperan un vuelo chárter coordinado por la embajada de EE.UU., en el aeropuerto de La Aurora en Ciudad de Guatemala, el martes 24 de marzo de 2020. AP