Emma Coronel habla del "Chapo" en entrevista: "A él le gusta la fama"

Rebeka Smyth y Marisset Verení, periodistas de Telemundo, entrevistaron a Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera, quien narró cómo enfrenta el juicio que se le realiza en Estados Unidos y detalles de su vida íntima familiar.

Emma Coronel dijo que a su esposo le interesa que su proceso judicial sea expuesto en los medios de comunicación para "que todo esté claro para el mundo". "Quiere que todo mundo se dé cuenta y vea cómo realmente son las cosas, desde otra perspectiva", dice en la entrevista de poco más de 30 minutos.

Coronel cuenta que para ella el proceso está resultando cansado, que trata de mantenerse tranquila cuando escucha testimonios con declaraciones que ella considera mentiras, negó haber tenido comunicación con Guzmán y describió qué es lo que siente cuando "el Chapo" se emociona al verla dentro de la corte.

También ha vuelto a negar que tenga una cuenta en Instagram y dice que la policía está ya en este asunto: "Ninguna persona autorizada por mí la está manejando, la persona que lo hace lo está haciendo en contra de mi voluntad, no es lo que quiero. Es muy incómodo que exhiban fotos como parte de mi vida íntima, privada".

Nada sospechoso

A Coronel se le preguntó si notó algo sospechoso en su casa que relacionara al "Chapo" con el narcotráfico. "Claro que no", respondió sin dudar a las dos periodistas de Telemundo. Ella cree que pasó que los medios de comunicación le dieron demasiada fama y se olvidaron del lado "humilde y sencillo" del acusado.

Pero pese a ese enfoque supuestamente desfavorable Coronel acepta: "Hay que ser sinceros, creo que sí le gustaba la fama. Sí le gusta un poco".

Coronel se define como una persona que cree en Dios, que tiene fe y ora, pero sin ser miembro de una iglesia. Dijo tener negocios relacionados con la agricultura, de los cuales obtiene dinero para vivir y sostener a sus hijas. Asegura que no tiene "nada ilícito" y le molesta que la relacionen con el narcotráfico porque, repite, ella no ha hecho nada ilegal.

Sobre el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que su gobierno lleve al país por un buen camino. ¿Que si el narcotráfico es gran responsable de la violencia en México? "Todos debemos hacer cosas pensando en el país, hay que ser menos egoístas", respondió Coronel.

La esposa del "Chapo" no descarta apoyar un proyecto cinematográfico con la vida del narcotraficante si tiene el aval y supervisión de Guzmán. La actriz Kate del Castillo ha sido vinculada a un proyecto que busca realizar una película del "Chapo". Coronel comentó que no sigue las series que hablan de él. "No veo esas series, no he visto ninguna", respondió.

La entrevistada dijo en varias ocasiones que prefería no contestar algunas de las interrogantes, como alguna relacionada con sus hijas. Afirmó ser una persona feliz especialmente gracias a ellas.

Entre los detalles que Coronel revela sobre su relación con Guzmán cuenta que la canción que le recuerda a su esposo es "Cruzando cerros y arroyos" por ser de sus favoritas.

En este video se cuenta cómo Telemundo consiguió la entrevista exclusiva luego de horas de negociaciones y superar retos como conseguir un lugar discreto y seguro para la conversación. Muchos hoteles rechazaron recibir a Emma Coronel o pedían mucho dinero para permitir la realización de la grabación.