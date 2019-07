Emma Coronel hace una grave confesión en entrevista

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijo que no teme que la llamen a declarar como parte de alguna investigación criminal.

"He visto tantas cosas que le han pasado a mi familia… También están presos mi papá y mi hermano mayor, y yo me siento responsable porque están ahí solo porque son mi familia y yo soy la esposa. He visto tanta cosa. Eso es lo que me da miedo, que puedan llegar a detenerme cuando esté con mis hijas. Pero de que me llamen a declarar, no tengo miedo", dijo la madre de las gemelas de “el Chapo” en entrevista con el medio mexicano Proceso.

En medio del juicio contra su esposo en Nueva York, en el que fue declarado culpable de narcotráfico, surgió el debate sobre si Coronel podría enfrentar una pesquisa por, supuestamente, ayudar en la planeación de la fuga de su esposo, en julio de 2015.

De acuerdo con el testimonio de Dámaso López Núñez, la esposa de Guzmán se reunió en varias ocasiones con él y con cuatro de los hijos de “el Chapo” para coordinar, entre otras cosas, la construcción del túnel en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, donde se encontraba el capo.

Coronel no tiene muy buena opinión sobre López Núñez.

"Claro que me daba tristeza escuchar cómo una persona que supuestamente se decían sus amigos hablaban tan mal de él", dijo. "No, no esperaba que hablaran bien de él. No esperaba menos", sostuvo.

Agregó que escuchar en sala las declaraciones del apodado “Lic” o “el Licenciado” fue uno de los momentos más fuertes del proceso.

"No puedo decir que odio… decepción, tal vez decepción, y sé que tampoco la están pasando bien. Él igual está en la cárcel, alejado de su familia. Tiene a su hijo en la cárcel. También siento pesar”, planteó.

De acuerdo con la sinaloense, las propias circunstancias habrían llevado al compadre de "el Chapo" a testificar contra su antiguo socio. "Sé que no fue encantado de la vida", argumentó.

"No sé qué le prometieron, tal vez cosas para su hijo, y uno por un hijo es capaz de hacer lo que sea. Por eso yo no los juzgo ni tengo rencor para nadie, ni me tomo nada personal, porque yo no sé cómo la están pasando ellos o que los llevó a tomar esas decisiones".

Coronel reveló que en medio de la detención de su esposo en 2014 un agente se burló de ella, mientras la tenían en una camioneta con los ojos vendados.

“Me quiso pegar, pero los demás lo detuvieron y le dijeron ‘no, no, ya vete, quítate’. Y se los llevaron y los que estaban manejando me dijeron ‘no, no, tranquila, no les digas nada es que ellos son muy…'”, detalló la exmodelo.

La mexicana afirmó que los agentes la obligaron a desnudarse frente a ellos mientras la ofendían verbalmente. Tampoco le permitieron ver a sus hijas, quienes no paraban de llorar en la habitación contigua.

La entrevistada dijo que no denunció la situación en ese momento por miedo.

