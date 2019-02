Emma Coronel y sus “planes secretos” en Estados Unidos

Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera busca al lado de su familia un respiro de la intensa experiencia que vivió durante el juicio a su esposo en la Corte Federal de Brooklyn, pero podría volver a los Estados Unidos este año.

Será el 25 de junio cuando el juez Brian Cogan dicte la sentencia contra su esposo, pero la exreina de belleza, quien tiene nacionalidad estadounidense, podría regresar al país para avanzar con planes que tiene entre manos.

Así lo confirmó Mariel Colón, quien habló de esos proyectos, pero no dio detalles en una plática al canal de noticias australiano news.com.au.

En una entrevista con este diario, la esposa de Guzmán Loera no quiso ahondar sobre sus planes, incluso sobre algunas propuestas artísticas.

Colón habló cómo la exreina de belleza mostró su temple en diversos momentos, incluso desató polémica sobre si lloró o no en la Corte, ya que algunos medios afirman que sí, pero otros señalan que no, al menos no en público.

"Nunca la he visto llorar", dijo Colón, la abogada boricua que se volvió "la mejor amiga" de Coronel durante el juicio. "Ella es muy, muy fuerte y una mujer muy inteligente. Creo que mucha gente la subestima".

Ahora que terminó el denominado "juicio del siglo", la exreina de belleza se ha separado de los dos guardaespaldas que contrató, debido a la histeria antes del veredicto, y volvió a México para ver a familiares, amigos y las hijas gemelas de siete años de la pareja.

"Yo asumí el papel de ayudarla aquí en Nueva York", dijo Colón. "Es una persona que, como no tiene a nadie en Nueva York, viene aquí sólo para apoyar, como una esposa amorosa, a su esposo durante tres meses, sin familia, sin siquiera saber el idioma".

Por ahora, Coronel se hará cargo de sus propios negocios en México, además de dedicarse a sus gemelas, a quienes dejó de ver durante varios días para permanecer en Nueva York.



