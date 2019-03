Empresario Carlos Slim se retira, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obardor sorprendió con el anuncio de que el empresario Carlos Slim se retirará en este sexenio de sus actividades económicas.

Durante su conferencia de prensa, AMLO precisó que el presidente de Grupo Carso le manifestó su interés de retirarse con acciones de carácter social en el país.

"Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció. Quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población", afirmó.

AMLO consideró que esa actitud de ayuda social irá prevaleciendo en empresarios tanto nacionales como extranjeros.

"Celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena comentarlo", precisó el mandatario mexicano frente a los medios de comunicación.

"Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales e inclusive extranjeros", destacó AMLO.

Durante la conferencia AMLO dijo que se reunirá con el magnate para trabajar en un plan de inversiones relacionadas con su empresa y con inversionistas nacionales.

El mandatario mexicano indicó que hay condiciones para las inversiones.

"Hay Estado de derecho, que no hay corrupción, que hay piso parejo y que en México vamos a tener crecimiento. Hay condiciones inmejorables para eso”, aseveró.

Carlos Slim es el hombre más rico de México y uno de los 10 del mundo, de acuerdo a la revista Forbes.



