En 48 horas, cinco mujeres revelaron testimonios de presuntos abusos sexuales del expresidente Arias

Al testimonio de la médica y activista que denunció el lunes al expresidente Óscar Arias por violación, la sucedieron otros tres testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de ataques de índole sexual por parte del ganador del premio Nobel de la Paz.

En un lapso de 36 horas a partir de la publicación del Semanario Universidad que dio a conocer la primera denuncia, el martes; tres periodistas y una editora narraron las experiencias que enfrentaron con el exmandatario.

Según los testimonios, todos los presuntos abusos habrían ocurrido en encuentros profesionales que tuvieron las mujeres con el exmandatario. Los hechos presuntamente ocurrieron entre mediados de los años 80 y el 2013.

El episodio que describió la supuesta víctima que denunció al expresidente ante el Ministerio Público habría ocurrido en diciembre del 2014.

En la campaña presidencial de 1986: ‘Me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto’

Tras conocer la experiencia de la médica Alexandra Arce von Herold, la periodista Nono Antillón escribió en Facebook el martes a las 9 a. m. que fue abusada por el exmandatario a los 25 años, cuando trabajaba en el comando de la campaña de Arias previa a las elecciones de 1986.

Antillón era asesora de comunicación del entonces precandidato presidencial. De acuerdo con su relato, el abuso ocurrió durante una reunión de trabajo en el Balcón Verde, la sede del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear. Con el ruido, comenzaron a tocar la puerta. De ahí en adelante no volví a aceptar estar sola con él cuando me citaba a solas", relató a La Nación.

Antillón dijo que el trato impropio se repitió en otra sesión de trabajo en un restaurante, en la que Arias le habría agarrado la parte posterior del brasier.

“Esta es la primera vez que lo comento, justamente porque los argumentos ajenos terminan generando más dolor y rabia.

“Yo elijo para mi vida otra cosa, pero si con mi testimonio, viéndole a él de frente colabora con que realmente se desenmascare impostores de la paz y justicia, claro que lo hago”, declaró en su perfil la comunicadora.

Ese mismo martes en la noche, el medio estadounidense Washington Post dio a conocer que la directora de comunicaciones de la ONG Human Rights Watch, Emma Daly, afirmó que Arias le tocó los senos durante una cobertura que ella estaba realizando en Nicaragua en 1990, cuando ejercía como reportera para el medio costarricense en inglés, The Tico Times.

"Éramos muchos periodistas en el Hotel Real Intercontinental de Managua, porque era el sitio de reunión. Había muchísima gente por los acontecimientos y en eso veo al presidente Arias y lo conozco porque había pasado más de un año cubriendo su administración y el plan de paz”.

“Él me reconoció y le veo y le digo ‘don Óscar, por favor’. Y le hice una pregunta, no recuerdo cuál y, en vez de responderme, me mira y con la mano me toca como debajo del cuello y tira su mano por mi cuerpo entre mis senos y me dice ‘oye, pues no llevas sostén’ o algo así. Y me quedé tan sorprendida que lo único que le respondí fue ‘pero sí lo llevo’”, recordó Daly, en entrevista con La Nación.

“Estoy en una situación profesional con él y le hago una pregunta y en vez de responderme me toca así y se burla de mí, me sentí enojada después porque, en el momento, me quedé como congelada”, recordó la periodista.

Daly afirmó que en ese momento se sintió enojada y humillada y, después de muchos años de haberse reservado la experiencia, decidió compartirla, inspirada por el movimiento #MeToo y por la denuncia de la médica y activista costarricense.

La comunicadora aseguró que, en caso de que las autoridades costarricenses inicien una investigación, ella está dispuesta a aportar su testimonio.

Los hechos que describió la editora Marta Araya Marroni al medio de comunicación The Tico Times habrían ocurrido 22 años después, en el 2012.

Entonces, Araya era coordinadora de proyectos editoriales en Librería Internacional, y se encontraba asistiendo al expresidente con la redacción del libro “Con velas, timón y brújulas”.

La editora declaró que durante varias semanas, Arias hizo “múltiples avances sexuales no deseados”, mientras insistía en que dichos comportamientos eran normales.

Uno de esos avances, según ella, ocurrió durante una reunión en la oficina de la casa del exgobernante. La editora relató que Arias, en dos ocasiones, le tomó la pierna y le preguntó si necesitaba algo, por lo que ella tuvo que apartarle la mano y decirle que no requería nada.

La editora afirmó que el exmandatario incluso ofreció darle una “sobadita”, a lo cual ella también se negó. “Quiero chinearte. Quiero darte un masaje en las piernas”, fueron las palabras que le habría dicho el expresidente.

La mujer aseguró haberle hecho ver a él que le había faltado al respeto en dos ocasiones.

“No, no lo tomes así”... "Sucede; todos lo hacen”, rememoró Araya que fue la respuesta del expresidente.

"Lo que más me molestó es que él seguía intentando hacerme creer que era normal y que estaba preocupado por mí”, afirmó la editora al Tico Times.

La periodista Mónica Morales, de Revista Perfil, publicó este miércoles al mediodía un artículo en el que relata la “mala experiencia” que vivió en 2013, cuando, según recordó, el expresidente le insinuó que se sentara en su regazo.

Morales explicó que visitó al exmandatario en su vivienda para realizar una entrevista sobre el Tratado de Comercio de Armas.

“Al finalizar la entrevista se desplazó a su escritorio para buscar algunas fotos en su computadora. Allí me insinuó (con un gesto) que me sentara sobre su pierna para que pudiera ver en la pantalla. No sé qué cara hice pero recuerdo que me mencionó que su esposa no se iba a enojar.

“Ahí yo cambié el tema pues había conocido a su esposa quien fue portada de nuestra revista en febrero de ese año. Le comenté que yo la había entrevistado y que era una señora admirable”, escribió Morales.

En el artículo, la comunicadora de Perfil explica que decidió hacer público su testimonio al conocer los relatos de las otras mujeres.

Las tres periodistas afirmaron que se animaron a compartir sus experiencias motivadas por la denuncia que interpuso Arce el lunes, la cual quedó en manos de la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público.

La noticia fue revelada por el Semanario Universidad y relatada por la misma denunciante para ese medio de comunicación.

Arias rechazó los cargos en un comunicado que difundió su abogado, y declaró que no volverá a referirse públicamente al caso.

"Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona”, afirmó el exmandatario.