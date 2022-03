En Florida recomendarán no vacunar contra covid-19 a los niños saludables

La máxima autoridad en sanidad de Florida, el doctor Joseph Ladapo, dijo este lunes que el estado será la primera región de Estados Unidos que recomendará no vacunar contra la covid-19 a los niños saludables.



"El Departamento de Salud de Florida va a ser el primer estado en recomendar oficialmente la no vacunación contra la covid-19 para niños sanos", dijo Ladapo en una mesa redonda organizada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis, en declaraciones recogidas por medios locales.



En ese encuentro, el cirujano general del estado, como se denomina a este cargo, conversó con otros médicos que se han mostrado contrarios a medidas obligatorias para combatir la pandemia y que han manifestado que la relación riesgo-beneficio para los niños no justifica la vacunación.



Ladapo no especificó cuándo el estado actualizará su guía sanitaria sobre la covid-19 incluyendo este punto.



"Estamos conformándonos con lo que hay, particularmente con los niños sanos, en términos de poder cuantificar con precisión y confianza el potencial uniforme de beneficio", agregó.



Ladapo fue confirmado para su puesto a finales de febrero pasado por el Congreso estatal, dominado por los republicanos, a pesar de sus controvertidas posturas sobre cómo combatir la pandemia y las vacunas.



Durante sus audiencias de confirmación ante el Senado floridano, la máxima autoridad sanitaria de Florida rechazó además informar sobre si se ha vacunado contra la covid-19 bajo el argumento de que se trata de información personal.



Poco después de ser confirmado oficialmente para el puesto, Ladapo y el gobernador anunciaron una nueva guía oficial sobre cómo afrontar la pandemia con "cambios significativos" y opuesta a recomendaciones federales, incluido el rechazo al uso de mascarilla en los lugares de trabajo y la reducción del aislamiento.



Ladapo fue nominado por DeSantis después de que su primer cirujano general, Scott Rivkees, renunciara tras servir durante más de dos años en el cargo, la mayor parte de ese tiempo desde el comienzo de la pandemia.



De confirmarse, esta nueva guía de Florida contradiría las recomendaciones federales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y los de la Academia Estadounidense de Pediatría, que recomiendan la vacuna anticovid para los menores de 5 años de edad o más para "ayudar a protegerse" contra la pandemia.



El propio gobernador ha manifestado en repetidas ocasiones su postura en contra de las que restricciones federales para combatir la pandemia, medidas que consideró "destructivas", "autoritarias, arbitrarias y aparentemente interminables".

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 106 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora