En este país las empleadas domésticas cobrarán solo por tarjeta

Apartir del 1° de abril el pago de los sueldos del servicio doméstico en Uruguay deberá efectuarse de forma obligatoria mediante tarjeta. La nueva norma, comprendida dentro del plan de inclusión financiera desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se hará visible con el pago de los sueldos a principios de mayo, ya que allí será cuando se paguen los haberes generados a partir del 1° de abril.

El asesor del MEF y encargado del área de inclusión financiera Martín Vallcorba explicó a El País que este nuevo paso permitirá avanzar en la formalización. "Es una herramienta muy potente para continuar perfeccionando y profesionalizando el mercado del trabajo. Y efectuar controles", dijo.

La nueva disposición regirá para todos los inscritos como trabajadores mensuales. Si el empleador contrata un servicio por día o unas horas, en esta primera etapa no estará obligado a pagarlo mediante la tarjeta financiera.

"La reglamentación de la norma dispuso que para enero del año que viene sí se incluirán también los jornaleros", dijo el asesor del MEF.

Existe una excepción general, y es que quienes sean jubilados o pensionistas podrán continuar pagando de forma efectiva al servicio doméstico que contraten.

En la reglamentación se estipuló que quienes percibían una jubilación o pensión al 31 de diciembre pasado quedaran por fuera de la obligación.

Vallcorba explicó que esto se conversó con el sindicato de empleadas domésticas y el objetivo de la excepción está vinculado con que las personas mayores tienen mayor dificultad para utilizar tarjetas de crédito y transacciones electrónicas.

Mecanismo.

El trabajador será quien tenga que elegir la institución por donde quiere cobrar el sueldo. "La responsabilidad inicial es el trabajador. Si no elige una institución es el empleador quien tiene que definir por dónde realizará el pago de los haberes salariales", dijo el jerarca del equipo económico.

A su vez, lo debe notificar no solo para saber por dónde cobrará, sino que además el trabajador deberá permanecer en esa institución por un plazo mínimo de un año.

El trabajador puede elegir un banco o una institución emisora de dinero electrónico que preste el servicio de pago de remuneraciones.

Vallcorba explicó que hoy las tres empresas no bancarias que están ofreciendo una tarjeta para el cobro de sueldos son Red Pagos, Anda y Prex.

Multas.

La ley no establece una sanción expresa, como sí pasa con otras normas. "Lo que sucede es que al ser una ley de orden público, las partes no pueden acordar en contra de lo que prevé la ley. Por lo tanto, los pagos que se hagan en contra de lo que disponga la normativa es como si no se hubieran efectuado", explicó Vallcorba.

Entonces, si existe un caso donde no se esté cumpliendo con la ley y se comprueba la irregularidad, el empleador estará obligado a pagar los aportes, abonar las multas y recargos correspondientes por la conducta.

Al establecerse en la ley que los pagos se deben efectuar por una tarjeta, todo pago de salario o remuneración que se realice por fuera de ese sistema establecido en la ley no existirá para las autoridades, por lo que deberán volver a pagar por el sistema de tarjeta.

Si el empleador se niega a pagarle el sueldo mediante una tarjeta o pago electrónico, el trabajador puede formular la denuncia ante el BPS o el Ministerio de Trabajo.

En tanto, si es el trabajador quien se niega a realizar el trámite para cobrar su sueldo de forma electrónica, el empleador tendrá la libertad de elegir una institución y depositarle el sueldo en esa cuenta. El trabajador podrá cambiar de empresa por la cual cobra recién al año de abierta la cuenta.

Esta nueva normativa no comprende a las localidades con menos de dos mil habitantes que tengan dificultades para extraer dinero en cajeros automáticos. Esto será revisado en junio de 2018.

La cuenta no tiene costo para el trabajador ni para el empleador. Tampoco se deberá tener un saldo mínimo, ni se cobrará una tarifa por concepto de "mantenimiento". El trabajador tendrá para realizar hasta ocho trasferencias gratis.

Payssé, la virgen y la doméstica

La senadora del Frente Amplio, Daniela Payssé publicó un comentario en la red social Twitter que generó polémica sobre el rol de los trabajadores del servicio doméstico. "Yendo a la parada de mi bus, pasé por una casa que lucía la bandera uruguaya y una balconera de la Virgen, y en cuya vereda, una trabajadora doméstica uniformada de sirvienta barría las hojas que anuncian el otoño. Y me quedé pensando en este combo legítimo pero…", escribió. Al ser cuestionada de "estigmatizar" aclaró que su intención era en realidad "todo lo contrario".

LIGA DE AMAS DE CASA

"Puede no ser muy práctico"

La nueva normativa implicará un cambio de costumbres y hábitos muy grande, opinó la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo. "Ya en las vacaciones ha sido constante la llegada de consultas, personas que tienen muchas dudas, que no saben cómo manejarse. Es un tema nuevo y que aún no está muy claro. Va a costar implementarlo", dijo en conversación con El País.

Lorenzo sostuvo que están "en alerta" y con cierta preocupación por cómo se implemente la normativa, ya que es un momento de "especial sensibilidad" con los cajeros automáticos.

"Estamos preocupados y ocupados para atender toda la demanda de consultas. Sentimos que es algo que pueda no ser muy práctico en este momento por las circunstancias que todos conocemos", dijo la presidenta de la Liga.

Lorenzo puntualizó que en el Banco de Previsión Social (BPS) están registradas unas 77 mil personas que trabajan en el sector de servicio doméstico. Esto no quiere decir que 77 mil personas pasen a cobrar de un día para el otro con tarjeta. La normativa establece que será solo para quienes se registren como mensuales. Los jornaleros no están comprendidos en esta etapa. "Hay que trabajar mucho para estudiar la mejor forma a futuro para este otro gran grupo de trabajadoras domésticas," dijo.

La Liga de Amas de Casa ofrece un servicio jurídico en acuerdo con la Facultad de Derecho para recibir asesoramiento sobre cómo abrir una cuenta dirigido a empleados que no lo hayan hecho antes.