En memoria de Óscar y Valeria, hacen homenaje frente al muro fronterizo en Playas de Tijuana: "No hay que olvidar"

El dolor de la familia Martínez es parecido al de cientos más que han perdido a sus parientes este año al buscar llegar a Estados Unidos a pedir asilo. Óscar y Valeria son el triste símbolo de las vidas centroamericanas perdidas que "no lograron el sueño". Un niño migrante murió o desapareció cada día en las rutas migratorias del mundo desde 2014, de acuerdo a la ONU, y la travesía en América es una de las más mortales.

Este sábado, migrantes y diferentes organizaciones levantaron un pequeño memorial en honor a Óscar Martínez, de 25 años, y Valeria, quien en julio cumpliría dos años. La impactante imagen de padre e hija, salvadoreños, ahogados en el río Bravo, en la zona de Matamoros, ha despertado clamor mundial por la seguridad de los migrantes.

La organización The Bridge/El Puente colectivo migrante, realizó el sábado una vigilia pacífica en memoria "de aquellos que han fallecido en las fronteras, así como protección de quienes han tenido que dejar sus países en busca de una vida mejor".

En El Faro de Playas de Tijuana, a un lado de la valla fronteriza de Estados Unidos, se encendieron velas y se colocaron cruces con la leyenda "Migrar no es un delito". Al centro se colgó una ilustración basada en la fotografía tomada el 24 de julio, de padre e hija abrazados, boca abajo y sin vida a la orilla del río Bravo.

"Esperanza", "Justicia", "Sin Fronteras", eran otros de los mensajes escritos en las cruces colocadas por activistas en el memorial.

Una mujer que sostiene una vela observa un minuto de silencio en memoria de los migrantes que murieron durante su viaje hacia los Estados Unidos, a pocos pasos de la valla fronteriza que separa a México de los Estados Unidos, en Tijuana, México, el sábado 29 de junio. 2019. (Foto AP / Emilio Espejel)

Las personas entonaron el Himno de Victoria y dijeron que "No hay que olvidar" la tragedia que ocurrió a Óscar y Valeria. "No hay que dejar que sea algo pasajero", de acuerdo a videos publicados por La Razón, de México.

Activistas reclamaron por las "políticas inhumanas" de Estados Unidos.

"Ahora me cuidan desde el cielo"

Los restos de Óscar y Valeria llegaron al fin este domingo de regreso a su país, El Salvador, por la frontera terrestre La Hachadura y serán puestos a descansar juntos en el Cementerio La Bermeja, en San Salvador.

Tania, esposa de Óscar y madre de Valeria, llegó al país el pasado viernes vía aérea. Ella pidió privacidad para vivir su luto, aseguró la cancillería, pero publicó hace unos días en un perfil de redes sociales que extraña a su familia, quienes ahora son "sus ángeles". La pareja se había casado en abril.

"Ahora me cuidaran desde el cielo y muy pronto estaremos juntos para cumplir nuestro sueño", escribió Tania.

"Me tocó verlos partir cuando menos lo esperaba. Cuando te veía sonreír. Ganadores de mil batallas. Unos verdaderos guerreros. Excelentes seres humanos (...). Y hoy alzo mi voz aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz al viento dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerza. Mis ángeles, mi vida, los amo", escribió.