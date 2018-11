Encuentran cadáver de niña hispana que fue raptada afuera de su casa en Carolina del Norte

Autoridades en Carolina del Norte confirmaron de forma "preliminar" que el cadáver encontrado este miércoles en "un cuerpo de agua" es el de Hania Noelia Aguilar, de trece años, raptada el 5 de noviembre justo afuera de su casa cuando se preparaba para salir a la escuela, dijeron diversos medios hispanos en Estados Unidos.

De momento, el FBI, que había ofrecido una recompensa por pistas de la menor, no tiene el nombre del agresor, pero publicó un video en el que se ve a un sospechoso caminando por la acera de la casa en la que residía la menor de edad.

El cadáver fue encontrado por autoridades policiales y federales de Lumberton el martes a las 4:45 de la tarde, según se informó ayer en una conferencia de prensa, dijo El Diario de Nueva York.

El Departamento de Policía de Lumberton y el FBI habían solicitado a los vecinos apoyo con la investigación, con la esperanza de encontrar a la niña con vida. En la conferencia de ayer, Michael McNeil, jefe de Policía se dijo "devastado" por el hallazgo.

ABC11 dijo que el cuerpo no ha sido identificado oficialmente y que las autoridades harán pruebas a la dentadura del cadáver. Los agentes y el gobernador habían ofrecido una recompensa total de $30 mil por alguna información de la menor.

El mismo medio dijo que Aguilar fue secuestrada en el Parque de Casas Móviles Rosewood, East Elizabethtown Road. Fue llevada a la fuerza en una camioneta verde, que fue encontrada abandonada tres días después.

It was around that time that police said she was abducted at Rosewood Mobile Home Park off East Elizabethtown Road while she was waiting to go to school.