Encuentran muerto a niño que había huido de casa tras discutir con sus padres

Corey Brown, un niño de 13 años que había estado desaparecido desde que se escapó de su casa el 22 de enero, fue encontrado muerto, informó la policía de Marshalltown, Iowa.

Su cuerpo fue ubicado en un área aislada en el lado oeste de Marshalltown alrededor de las 10:45 a.m. del domingo. Aunque no se ha determinado la causa de la muerte, de momento no hay pruebas que indiquen que fue asesinado, reportó Fox News.

Brown había desaparecido desde que se fue de su casa porque sus padres le quitaron su teléfono celular, en medio de una "discusión disciplinaria", informó el diario Des Moines Register.

En los tres días seguidos a su desaparición, la temperatura en el área estuvo por debajo de la congelación. La policía de Marshalltown dice que todos los escenarios posibles serán investigados a fondo.

La comunidad colaboró activamente en su rastreo, publicando volantes e iluminando sus luces exteriores.



