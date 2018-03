Enferma y frágil: la trágica vida de la icónica "niña afgana" de National Geographic

Sharbat Gula era la niña de 10 años que en 1985 se hizo famosa sin buscarlo ni quererlo.



Y es que por casi 17 años, no tenía idea de que su rostro había sido famoso en muchas partes del mundo.



El fotógrafo estadounidense Steve McCurry tomó el retrato que se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de los miles de afganos que huyeron de la guerra tras la invasión soviética.



Gula vive con sus cuatro hijos, un varón y tres nenas, en Kabul, Afganistán, donde le dice a la BBC que quiere tener una vida normal tras años de tragedias.



La única vez que Gula habló con un medio de comunicación antes de esta entrevista fue, según su familia, para un documental que se produjo en 2002, en el que McCurry la buscó y la encontró en Pakistán, donde vivió por más de tres décadas.



Gula vive en Afganistán, pero no puede ir a su pueblo natal.



Su hogar estaba en el distrito de Kot, en el este del país. Una región que se ha convertido en un bastión de radicales vinculado con la organización extremista autodenominada Estado Islámico (EI).



Su hermano, Kashar Khan, y cientos de personas han tenido que abandonar el área por temor a la crueldad de EI.



"Nosotros no podemos ni siquiera visitar nuestro pueblo por la inseguridad y no tenemos un refugio en (la ciudad de) Jalalabad. Nuestra vida es una lucha que va de penuria en penuria", indicó su hermano.



Pero la prioridad de Gula es quedarse en su casa, recuperarse de sus problemas de salud y ver a sus hijos crecer, recibir educación y llevar adelante vidas felices.





