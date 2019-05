Enfrentamientos y bloqueo de carreteras durante jornada de protestas en Honduras

Cientos de maestros y médicos salieron a protestar este viernes en Tegucigalpa, capital de Honduras, para exigir la derogación de dos decretos ejecutivos denominados PCM que pretenden privatizar la salud y la educación ese país centroamericano.

Los manifestantes se concentraron como parte del denominado "Paro Nacional" para exigirle al Gobierno hondureño que desista de esta iniciativa que, según los maestros y médicos, pretende impulsar también despidos masivos en ambos gremios.

Los manifestantes protestan en varias ciudades del país con cierres de vías y quema de neumáticos, mientras que la Policía ha comenzado a dispersarlos con gases lacrimógenos, reportó el periódico La Prensa.

A diferencia de los maestros y médicos, el Gobierno de Honduras sostiene que la iniciativa no contempla la privatización de los servicios de salud y educación, por lo que seguirán siendo gratuitos.

"Lo que está claro es que no pueden decirles a sus bases qué es lo que realmente quieren y evidentemente el Gobierno no ha accedido porque no depende de nosotros detener lo que otros entes están haciendo, algunos entes reguladores y de investigación que están revisando todas esas irregularidades que ellos han tenido en el manejo de recursos de sus propios agremiados", explicó ministro hondureño de la Presidencia, Ebal Díaz.