Enot Rubio ya no será embajador de Marca País tras exclusión de Andy Lovos en Desfile de las Rosas

El Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA) comunicó este jueves que Enot Rubio, presidente del comité “El Piche” y encargado de la participación de la banda “El Salvador, grande como su gente” en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California (EUA), ya no será siendo Embajador de Marca País.

PROESA indicó que Rubio se desempeña en el cargo desde 2017, nombrado por el anterior presidente de la institución Sigfrido Reyes.

“Este organismo se desliga totalmente de las acciones realizadas por el señor Enot Rubio y notifica que no cumple con los requisitos suficientes para continuar siendo embajador de Marca País”, dijo PROESA en un comunicado y como reacción a la exclusión del joven Andy Lovos del evento.

En relación a los recientes acontecimientos en cuanto a la participación de la banda "El Salvador, grande como su gente" en el reciente desfile de las rosas, notificamos:



CC @nayibbukele

CC @SALGOGO_USA pic.twitter.com/Y2CwYJju4H — PROESA El Salvador (@PROESASV) January 2, 2020

El presidente Nayib Bukele advirtió que "cualquier uso de la marca país por este personaje, para la banda o cualquier otro evento, de ahora en adelante, es ilegal". En tanto, el diputado de GANA, Mario Tenorio, dijo que solicitará que a Rubio se le retire un reconocimiento.

Estas imágenes no debemos permitir que se repitan jamás y pensar que a este tipo Enot Rubio @ComiteElPiche hasta reconocimiento se le ha dado en la A.L. personalmente pediré se le retire dicha Distincion Honorífica. pic.twitter.com/EEnlJX7kDf — Mario Tenorio (@mtenoriosv) January 1, 2020

Apoyo

El cantautor salvadoreño Álvaro Torres es una de las más destacadas y recientes voces que se han alzado para apoyar al joven Andy Lovos.

“No puedo quedarme al margen y en silencio, como víctima que he sido en un sinfín de ocasiones por empresarios y medios de mi patria querida, dentro y fuera de ella”, escribió Torres en Facebook.

Agregó que prefiere no opinar sobre Rubio y que dejó de “colaborar con él y otras organizaciones hace muchos años” por sentirse “utilizado”.

“Andy, te cuento que ha habido mucha gente que no me ha permitido crecer todo lo que pude, y quizá yo no tenga el poder ni la fuerza para ayudarte en tu carrera, pero cuenta conmigo si algo puedo hacer por ti”, le dijo.

La vicepresidenta de Costa Rica Epsy Campbell también se pronunció por el caso y compartió una fotografía de la banda municipal de Zarcero que acuerpó al joven tras lo ocurrido.

“Donde sea que esté un costarricense siempre habrá solidaridad, amor y comprensión. La banda municipal de Zarcero nos llenó de orgullo en el desfile de las rosas, no solo por su impecable presentación, sino por su gesto de humanidad con Andy, un talentoso joven que fue expulsado de la banda de El Salvador”, expresó.