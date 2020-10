Entrevista | "Esta campaña electoral nos demuestra que hay que afianzar la democracia todos los días", Stephen McFarland, diplomático estadounidense

Stephen McFarland fue embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y 2011 y ocupó otros puestos en las sedes diplomáticas de Estados Unidos en la región, incluida la de El Salvador, durante los años de los conflictos armados en los 80 y los de las posguerras de los 90. Ha seguido de cerca la evolución del Triángulo Norte de Centroamérica en lo que va de siglo y hoy, desde su natal estado de Virginia, observa con preocupación el ciclo político en que está inmerso su país desde el ascenso de Donald Trump al poder y de cara a la elección presidencial del 3 de noviembre.

Se apuntó como voluntario para trabajar en una mesa electoral. Dice, preocupado, que piensa en la posibilidad de que gente armada llegue a los centros de votación si Trump pierde y ni él ni sus seguidores aceptan la derrota.

“ Trump tiene sus seguidores, pero me parece que no va a haber una sorpresa cómo hace cuatro años”.

"La historia de nuestra democracia es muy positiva, pero esta campaña nos demuestra que no podemos descansar sobre nuestros laureles. Hay que afianzar la democracia todos los días, todos los años", dice en esta entrevista en la que repasa la política exterior de Trump hacia Centroamérica, los cambios probables en una eventual administración del demócrata Joseph Biden y sus reflexiones sobre la salud de la democracia en Estados Unidos.

Los retos democráticos que su país enfrenta lo traen de nuevo a Centroamérica con una reflexión a propósito de la corrupción en los gobiernos centroamericanos, los vínculos del gobierno hondureño con el narcotráfico o las tendencias autoritarias del presidente salvadoreño: "Viví la experiencia de guerra en Centroamérica, por eso me parece tan importante que traten de hacer funcionar la posibilidad de democracia, de libre empresa y estado de derecho, para evitar las cosas por las cuales pasaron miles de personas con consecuencias terribles en los 80".

¿Qué podemos esperar el 3 de noviembre en un ambiente tan incendiado?

Tenemos que ver cómo termina la jornada y cómo se conduce el conteo de los votos. Ahí va a haber muchos mensajes. Trump ya dijo: "el único resultado válido es que yo gane, y si hay otro resultado hubo fraude". Esto es algo único, una experiencia que no hemos tenido en todos nuestros años de independencia. Eso es un mal augurio.

Los números son muy parecidos a los que daban ventaja a Hillary Clinton sobre Trump en 2016. ¿Qué hace que hoy sea diferente?

En muchos de los estados que Trump ganó en 2016 Biden va adelante, aunque por menos del promedio nacional. Es cierto que muchos dicen que la situación es muy similar a la de 2016, pero para mucha gente Hillary Clinton era antipática y Biden es muy simpático; incluso la gente que no va a votar por él no lo odia, pero sí odiaban a Hillary Clinton. Y hay otros temas que pueden incentivar a que más gente acuda a las urnas, y eso creo que va a favorecer más a Biden que a Trump. Temas como el coronavirus y la economía y un cierto hastío respecto a Trump… Claro que Trump tiene sus seguidores, pero me parece que no va a haber una sorpresa cómo hace cuatro años.

¿Qué pasa si Trump pierde y no acepta los resultados?

Por el coronavirus va a haber más votos enviados por correo, lo cual ha funcionado desde la Guerra Civil, pero esta vez va a votar tanta gente por correo que van a tener que contar esos votos para saber quién gana en cada estado. Si mientras hacen eso hay disturbios o ataques, lo cual es posible, no sabemos qué va a pasar. Puede ser mucho más serio que en el caso de Gore y Bush en 2000, porque al fin y al cabo Gore decidió por el bien del país que no iba a seguir peleando, Trump jamás va a tomar ese paso. Si Trump pierde en la Florida no va a ser una buena noche para él. Incluso si sale bien en la Florida no está a salvo. Trump tendría que ganar Florida, Michigan, Wisconsin y Pensilvania para tener una posibilidad real de ganar. Estas elecciones no solo serán sobre quién ganó, sino sobre cómo ganó, sobre cuál fue el proceso de conteo y de aceptación de los resultados. Eso jamás ha sido un problema en nuestra historia, pero puede serlo esta vez. Espero que no.

¿Cuál es el peor escenario?

Esta vez me hice voluntario para trabajar en una mesa electoral en mi estado, Virginia. Voy a estar encerrado de las 5 de la mañana hasta 8-9 de la noche. Una de mis preocupaciones es qué pasa si llega gente armada a la mesa de votación. Me hace pensar en una elección que vi en 1989 en El Salvador -en medio de la guerra-, donde todo fue muy pacífico y ordenado. De pronto nosotros tenemos que emular a otros países y no siempre jactarnos de nuestra idoneidad.

¿Cómo ve la situación actual de Centroamérica?

Centroamérica no ha llegado ni cerca de realizar todas las ambiciones que habían generado los procesos de paz y las transiciones a la democracia. Cada país tiene su propia historia, pero todos han tenido que lidiar con el impacto político, económico y social del narcotráfico; con sistemas económicos donde la migración ya no es solo una aberración, sino que es una parte integral de las economías, lo que es problemático porque Estados Unidos, sobre todo en la era de Trump, quiere frenar la migración. Y todos estos países han luchado sin éxito contra el crimen organizado y la corrupción, y eso es muy preocupante.

En una entrevista reciente la embajadora Mari Carmen Aponte hacía ver que ha habido una especie de quid pro quo entre Washington y los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica en el tema de la migración: el asunto es tan importante para Trump que mientras estos países cumplan en el tema migratorio van a tener carta libre en otras cosas. ¿Está de acuerdo?

La embajadora Aponte tiene razón en que esto se ha vuelto el mantra de la administración: si lo de migración va bien, no vamos a buscar problemas en otros lados. El tema migratorio para Estados Unidos es primordialmente un tema interno y electoral. Para algunos de los asesores de Trump es una cuestión de ideología, casi de teología, pero para Trump mismo creo que es una cuestión para fines electorales. No hay otra manera de entender por qué tanta atención a la frontera misma o a las caravanas y acciones contraproducentes como suspender la ayuda por más de medio año a algunos países de América Latina. Tampoco parece que entiendan el vínculo entre la corrupción y los factores que estimulan la migración.

Para Trump es un tema ideológico, pero las políticas públicas de Obama también fueron muy duras en el tema migratorio. ¿Fue la principal diferencia que Obama sí entendía mejor las causas de origen de la migración?

Hubo grandes diferencias. Es cierto que hubo muchas deportaciones con Obama, pero nunca bajo esa administración se suspendió la posibilidad de pedir asilo, jamás se separó a las familias como lo ha hecho el gobierno Trump. Ningún presidente va a tener una política de fronteras abiertas, pero me parece que bajo Obama y un eventual gobierno Biden habría políticas más de acuerdo con las leyes y la constitución de los Estados Unidos, más humanas.

“Me preocupa pensar que llegue gente armada a las mesas de votación”

En la práctica, si gana Biden, ¿qué cosas cambiarían para Centroamérica?

Hay un montón de cosas que Biden va a tener que hacer dentro y fuera del país. En Centroamérica, Biden ha dicho que quiere una política más integral hacia la región, en la que haya un retorno a las premisas de los últimos 40 años: que Estados Unidos debe promover una combinación de democracia, libre empresa y estado de derecho.

¿Va a ser un calco de lo que hizo la administración Obama?

Biden no va a tratar de copiar lo que hizo Obama durante su gobierno. Tiene que ser diferente. Biden tiene que trabajar con los países para atacar las causas que provocan la migración, pero no solo dando incentivos, sino también castigos a sectores que no quieren cooperar.

¿Qué tipo de castigos?

Condicionar las garantías de préstamos puede ser una señal: Estados Unidos por supuesto tiene influencia sobre préstamos del BID, del Banco Mundial… Pero yo creo que las sanciones Magnitsky (legislación que permite a Estados Unidos perseguir y sancionar a funcionarios extranjeros involucrados con violaciones a los derechos humanos o corrupción) son buenas. Para tener una política productiva y estable hay que tratar de consensuar y persuadir. Hay que adoptar políticas que le den mayor seguridad a la gente en Centroamérica, que le den mayor esperanza, y para eso se necesitan políticas, recursos y voluntad política dentro de cada país.

¿Qué tanto poder o voluntad real tendrá Biden si gana para embarcar al congreso en revertir las medidas de Trump?

Si gana Biden es posible que los demócratas también ganen el control del senado. Aun así, los demócratas no votan normalmente en bloque; no funcionaría como una máquina en la que el presidente propone, el congreso aprueba y sanseacabó. No. Sería algo como lo que hemos visto en las últimas cinco décadas en los Estados Unidos, en los que ha habido muchas negociaciones entre ambas cámaras y el presidente sobre qué hacer. El cambio con Biden es que estaría más dispuesto a respetar los espacios de las dos cámaras del Legislativo. Trump los ignora y si lo contradicen amenaza con sacar a los militares y le da igual si lo enjuician… Biden no irá por ese camino.

Si hay cambio en la Casa Blanca y un reacomodo en el Congreso, ¿qué cambios concretos veríamos en el tema migratorio?

Algunos cambios podrían implementarse en el muy corto plazo, porque son simplemente políticas que adopta el gobierno de turno y se puede cambiar rápido. Luego, hay que pensar que las decisiones se podrán apelar en el sistema judicial, en el que los conservadores tienen mayoría, lo cual no quiere decir que los magistrados siempre votarán de forma conservadora. Cosas como la reforma migratoria dependerían de las voluntades individuales de representantes y senadores y con una mayoría muy escasa no sé si los demócratas se atreverían.

Cuál es el peso real que algunos congresistas tienen en temas específicos en Centroamérica. Me refiero a El Salvador: hace poco el presidente Nayib Bukele minimizó cartas que le enviaron congresistas republicanos y demócratas preocupados por tendencias autoritarias e irrespeto a la institucionalidad democrática. ¿Qué tan importante es que congresistas tengan el ojo puesto en países específicos?

Muchas veces esa influencia funciona. Creo que es significativo que haya habido dos cartas. Es una señal de que hay preocupación y es interesante que venga de los dos partidos; eso sí llama la atención. Los representantes y senadores sí tienen influencia porque pueden mandar cierta orientación de la política exterior, por ley o por su influencia en los presupuestos. Esto es muy importante. Aunque gane Trump, la cámara de representantes seguirá insistiendo en algunas cosas, y es posible que incluso un segundo gobierno de Trump tenga que negociar con la cámara en estos temas. Las normas que rigen las relaciones con los países de Centroamérica es algo que Trump podría estar dispuesto a negociar si gana.