Envía mensaje de texto al celular de su padre en el aniversario de su muerte y recibe increíble respuesta

Una mujer envió mensajes de texto al celular de su difunto padre recibió una respuesta muy emotiva justo antes de su cuarto aniversario.

Chastity Patterson, de Arkansas, compartió en las redes sociales una captura de pantalla del desgarrador intercambio de textos después de enviarle un mensaje admitiendo que era duro que pasara el tiempo sin que él estuviera.

En respuesta a su mensaje, esta vez el hombre que tenía el número antiguo de su padre decidió responder a Chastity, algo que ella describió como una señal de que todo estaba bien y podía dejarlo ir.

El de la chica relataba los acontecimientos de años anteriores, incluida la graduación de la universidad, le contaba que le habían roto el corazón una vez más, pero que esperaba encontrar el amor y también su lucha contra el cáncer.

Chastity escribió:

Han pasado 4 años desde que te perdí y no pasa un día sin que te extrañe. Han pasado muchas cosas en ese pequeño tiempo, pero estoy segura de que lo sabes ya que te lo digo a menudo.

Lamento no haber estado allí cuando más me necesitabas, pero un día tendremos la oportunidad de vernos. Tengo miedo al matrimonio porque tendré que caminar sola por ese largo pasillo y no estarás allí para decirme que todo estará bien.

Estoy muy bien, estarías tan orgulloso de la mujer en la que me he convertido¡Solo quería decirte que te amo y realmente te extraño!

En respuesta, el hombre, un completo desconocido llamado Brad, admitió que los mensajes de texto diarios de Chastity lo habían "mantenido vivo" luego de la muerte repentina de su hija en un accidente automovilístico hace cinco años.

Brad se presentó de inmediato, escribiendo: "Hola cariño, no soy tu padre, pero he estado recibiendo todos tus mensajes durante los últimos cuatro años". Luego mencionó haber perdido a su hija y describió sus textos como "un mensaje de Dios".

"Lamento que hayas perdido a alguien tan cercano a ti, pero te he escuchado a lo largo de los años y te he visto crecer y luchar más que nadie", dijo también en su mensaje.

Explicando que la única razón por la que no había respondido antes era porque ?no quería romperle el corazón?, Brad describió a Chastity como una "mujer extraordinaria".

Desde la publicación de las capturas de pantalla ayer, el post de Chastity se ha vuelto viral, con infinidad de visitas y comentarios. Muchos de los que comentaron describieron el intercambio de mensajes como ?hermoso? y agregaron que esperan que los dos se mantengan en contacto.



