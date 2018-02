Envían a prisión a expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, y a exfuncionarios por corrupción por caso Transurbano

El expresidente Álvaro Colom fue arrestado hoy en Guatemala acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008-2012.

Colom y 11 de sus exministros fueron acusados de los delitos de Fraude y Peculado. El titular del Juzgado Undécimo, José Eduardo Cojulum, les decretó prisión provisional en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, informó el periódico guatemalteco Prensa Libre.

Entre los exfuncionarios capturados junto con Colom se encuentran el exministro de Finanzas y actual presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight; el ex ministro de Gobernación, Salvador Gándara Gaitán y el ex ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio.

Las autoridades también confirmaron las capturas de los exministros Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ), Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).

Todos irán a la cárcel Mariscal Zavala, excepto el exministro de Defensa, quién será ingresado al Centro Médico Militar con custodia policial, informó Prensa Libre.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizaron 14 allanamientos para concretar las capturas de los miembros del Gabinete de Gobierno del exmandatario.

#CasoTransurbano PNC-SGAIA traslada al juzgado al ex ministro de la defensa Abraham Valenzuela.

El Transurbano es un sistema de transporte público de la Ciudad de Guatemala operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses e impulsado por el Gobierno de Guatemala durante la administración de Colom y la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, y se paga con una tarjeta.

Según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, que trabajaron juntas en la investigación, hubo malos manejos durante el proceso como subsidios a empresas que habrían beneficiado a los funcionarios.

A su llegada a Torre de Tribunales, Fuentes Knight dijo que cuando él dejó el cargo pidió que se investigaran supuestas "anomalías" que empezaban a aparecer por parte de la empresa que operaba el servicio de transporte.

"Cuando yo renuncié yo exigí que se iniciara una investigación y que no se canalizaran más recursos al Transurbano, a la empresa en particular. Naturalmente la Contraloría no tenía ningún informe", especificó, y añadió que no lo denunció porque no tuvo suficiente información en su momento.

En este operativo hubo un accidente vial en el que estuvo implicada la patrulla que trasladaba a Gándara, que chocó con otro vehículo, pero el exfuncionario salió ileso, mientras que uno de los policías tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Agradecemos a Bomberos Municipales el traslado de agente de PNC-SGAIA que apoya las acciones de CICIG y MP en la detención de personas por el caso Transurbano.



El detenido resultó ileso. Nuestro compañero trasladado al IGSS.

Colom llegó al poder por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y gobernó Guatemala entre 2008 y 2012. Durante su gobierno se creó un fideicomiso para operar el Transurbano mediante el cual la municipalidad adjudicó rutas de transporte público en la capital guatemalteca por 25 años y varios millones de quetzales a empresas de transporte. Meses después los diputados de UNE presentaron una iniciativa de ley que exoneraba a las compañías de pagar impuestos. Colom no es el único expresidente guatemalteco acusado de corrupción.

Alfonso Portillo (2000-2004) fue detenido en 2010 por corrupción pero absuelto en 2011. Luego fue extraditado a Estados Unidos donde cumplió una condena de dos años por lavado de dinero. El expresidente Otto Pérez Molina, que gobernó entre 2012 y2015, renunció al cargo y está detenido a la espera de un juicio por el delito de defraudación aduanera.

Carlos Barreda, diputado de UNE, dijo que esa fuerza se solidariza con los detenidos. “Vamos a respaldar el trabajo de CICIG y MP (Ministerio Público), esperando que se siga el debido proceso”, agregó a periodistas.

La fiscalía ha dicho que informará si se darán más detalle del caso en conferencia de prensa.