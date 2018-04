Ernesto Cardenal dice que se necesita nuevo gobierno

El poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal dijo ayer: “No debe haber diálogo” entre el presidente Daniel Ortega y la sociedad civil, sino que debe elegirse “otro gobierno, una república democrática”, tras la ola de violencia que el país vivió la semana pasada a raíz de protestas estudiantiles.

Cardenal (Granada, 1925) se refirió a las protestas protagonizadas por miles de jóvenes en Managua y otras ciudades del país, donde la acción policial dejó decenas de muertos y cientos de heridos y detenidos, según entidades no gubernamentales.

El Gobierno solo reconoce 10 fallecidos. “El diálogo no tiene sentido, porque el diálogo es para entenderse y nosotros no nos podemos entender”, dijo el autor de “El evangelio de Solentiname”, que hace dos años se declaró “perseguido” por Ortega y por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes acusó de dirigir “una dictadura”.

“Lo que queremos es que haya otro Gobierno, una república democrática. ¿Para qué diálogo? Nada de diálogo”, insistió al ser consultado sobre las pláticas que se espera se realicen con mediación de cinco obispos de la Iglesia católica, en fecha aún no divulgada.

El sacerdote opinó que fueron “proféticas” las palabras de su hermano Fernando, sacerdote jesuita que dirigió la campaña de alfabetización y falleció en 2016, “mi esperanza es que los jóvenes vuelvan a las calles a hacer historia”.

“Ahora repentinamente en todo el país han surgido los jóvenes en protestas, tomándose las calles. Algo que no se esperaba porque la juventud parecía dormida, o que sobre ella había caído una losa sepulcral”, dijo Cardenal.

Ataque de Anonymous

Ayer también el principal portal informativo del Gobierno, El 19 Digital, salió de línea como producto de un ataque del movimiento autodenominado Anonymous, informó la red mundial de hákers.

El ataque fue ejecutado como parte de las protestas masivas en Nicaragua contra la administración de Daniel Ortega, a quien la población responsabiliza de causar la muerte de al menos 42 personas, la mayoría estudiantes universitarios, durante actos de represión, según Anonymous.

“Gente de Nicaragua, somos Anonymous, en nuestra protestas cibernética #OpNicaragua (Operación Nicaragua) hemos expulsado de internet” diferentes sitios web del Gobierno, advirtieron los hákers en su muro en la red social Facebook.

Junto con El 19 Digital, atacaron el “hosting” del Canal 6 de televisión, la Asamblea Nacional, el Instituto Nicaragüense de Cultura, el Instituto de Aeronáutica Civil, Juventud Presidente, Procuraduría General de la República y el Registro Público.

Los sitios web mencionados sufrieron afectaciones en diversos niveles desde el viernes pasado, a los cuales algunos se repusieron, mientras otros todavía no lo lograban la mañana de ayer.